Toulon - Scarlets reporté, l'USAP reste leader de Pro D2... Les 5 infos de ce vendredi

Victoires 28-0 pour Lyon, Toulouse et La Rochelle

La décision de l'EPCR était très attendue concernant les matchs Toulouse - Exeter, Glasgow - Lyon et La Rochelle - Bath. Hier en début de soirée, l'instance du rugby européen a rendu son verdict. Alors qu'Exeter et Bath présentaient des cas de Covid-19 dans leur effectif et que Glasgow avait des cas contact, les trois clubs ont finalement perdu leur match. Les trois clubs français s'imposent avec le point de bonus offensif et mine de rien, cela est une bien bonne opération. En revanche, une équipe comme Exeter, champion d'Europe en titre, est quasiment déjà sur la selette.

Scarlets - Toulon... reporté

La décision finale est tombée à peine une heure avant le coup d'envoi supposé de la rencontre. Le match entre les Scarlets et Toulon n'a finalement pas eu lieu à cause de plusieurs cas de Covid dans l'effectif gallois. Tout avait commencé quelques heures auparavant lorsque des Toulonnais avaient affirmé leur refus de vouloir jouer. Mais pour autant, la rencontre n'a pas été annulée et est pour l'instant juste reportée. Une décision quant au futur de cette affiche devrait rapidement tomber.

Perpignan passera les fêtes leader de Pro D2

Hier se tenait la suite et fin de la quatorzième journée de Pro D2, la dernière de l'année civile 2020. Et lors du dernier match de 20h45, Perpignan s'est imposé à domicile face à Oyonnax 20-10. Un succès qui permet aux Catalans de garder le fauteuil de leader et de passer les fêtes en toute sérénité. Mais il reste tout de même un dernier match à l'USAP qui sera joué mardi lors d'une session de matchs en retard. Perpignan se déplacera à Colomiers.

Montpellier s'incline chez les Wasps

Le match entre les Wasps et Montpellier ouvrait la deuxième journée de Champions Cup. Et dans cette confrontation anglo-française, ce sont les locaux qui se sont imposés 33-14 avec le bonus offensif. Mais le MHR pourra regretter un carton rouge infligé à Henry Immelman au bout de seulement huit minutes de jeu pour un plaquage haut. Toujours pas de victoires pour le MHR en Champions Cup après la défaite samedi dernier face au Leinster.

Malafosse reste à Brive, South s'en va

Fortunes diverses pour les deux jokers international brivistes, tout deux deuxième ligne. Dan Malafosse restera finalement avec les Coujous jusqu'à la fin de la saison alors que son contrat devait se terminer dimanche. Par contre, Stan South, lui, quitte le club après avoir notamment disputé un dernier match hier face à Zebre, qui a vu la défaite des Brivistes 18-16. Un départ notamment dû à l'arrivée dans la semaine de l'international argentoin Lucas Paulos.