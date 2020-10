Toulon échoue en finale de Challenge Cup, Fall retrouve un club... Les 5 infos de ce vendredi

Toulon s'incline une nouvelle fois en finale de Challenge Cup

Malgré six points d'avance au tableau d'affichage à la pause, le RCT a craqué face aux attaques anglaises à l'heure de jeu pour au final s'incliner 32-19 en finale de Challenge Cup. L'essai de l'arrière anglais, Max Malins, a permis aux Bears de prendre le score, pour ne plus jamais le lâcher. Les Toulonnais, malgré un gros engagement, ont dû céder face aux Anglais.

Fall va terminer la saison à Oyonnax

Il était sans club depuis son départ de Montpellier, Benjamin Fall (31 ans, 14 sélections) a retrouvé un club et c'est à Oyonnax qu'il va poursuivre sa carrière. Le club de l'Ain à officialisé sur ses réseaux sociaux l'arrivée de l'international français. L'arrière polyvalent arrive pour pallier la longue absence sur blessure de Joffrey Michel.

Jones quitte son poste à la fédération galloise

Ryan l'ancien numéro 8 et capitaine du pays de Galles a démissionné de son poste de directeur de la performance de la WRU. Il était entré à la fédération en 2015 après une carrière énorme, ponctuée de trois grand chelems, 75 capes plus trois avec les Lions. Sur le plan domestique, il avait porté principalement le maillot des Ospreys. "Ce fut un privilège travailler pour notre fédération. Si vous comptez ma période de joueur, ça représente une aventure de 20 ans. Avec un certain nombre de programmes interrompus à cause du Coronavirus, j'ai pensé que c 'était le bon moment d'aller chercher de nouvelles opportunités."

Vito gravement blessé ?

Touché au bras à l’entraînement, le troisième ligne du Stade Rochelais Victor Vito est finalement forfait pour la réception du Castres Olympique ce samedi à Marcel Deflandre, pour le compte de la 5e journée de Top 14 (15h30). Pire, le double champion du monde All Black sera même "indisponible plusieurs semaines", fait savoir le club maritime. Victor Vito rejoint ainsi d’autres blessés de longue durée à l’infirmerie, à l’image de Dany Priso (doigt), Ihaia West (main) ou encore Pierre Boudehent (épaule).

Henry voulait Rennie à la tête des All Blacks

Le sélectionneur du titre 2011 Graham Henry a déclaré qu'il aurait souhaité voir l'actuel entraîneur des Wallabies prendre la tête des hommes en noir. C'est une voix très écoutée en Nouvelle-Zélande. Graham Henry a jeté un petit pavé dans la mare en déclarant publiquement que l'actuel sélectionneur des Wallabies Dave Rennie aurait dû être l'entraîneur des All Blacks. Dave Rennie est Néo-Zélandais, ancien entraîneur entre autres de la franchise des Chiefs puis des Glasgow Warriors en Ligue Celte.