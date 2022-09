Il fut beaucoup question, durant l'intersaison, des recrues qui sont venues garnir la ligne de trois-quarts toulousaine. Il est vrai d'ailleurs que, malgré les blessures des Ahki, Graou, Tauzin, Barassi, Chocobares et Ntamack, ou la présence en sélection de Mallia, celle-ci continue d'avoir fière allure. Pour ce qui est du paquet d'avants, seul Alexandre Roumat l'a renforcé cet été alors que plusieurs départs ont été enregistrés, dont ceux de Paulo Tafili, Joe Tekori, Rory Arnold et Antoine Miquel. C'est aussi parce que le staff stadiste comptait sur son réservoir devant, dont plusieurs jeunes qui donnent satisfaction en ce début de saison, à commencer par Joshua Brennan qui fait partie intégrante de la rotation en deuxième ligne, Maxime Duprat qui a signé deux entrées intéressantes en première ligne ou le troisième ligne Théo Ntamack dont la première apparition en Top 14 n'est pas passée inaperçue dimanche dernier. Et il y a bien besoin de toutes ces ressources actuellement parce que le champion de France 2019 et 2021 a vu son infirmerie se garnir ces derniers temps.

Les gestion des Bleus

Les internationaux Cyril Baille et Thibaud Flament sont indisponibles depuis l'entame de l'exercice 2022-2023. Un autre Bleu les a rejoints récemment, à savoir François Cros qui a rechuté lors de son retour à la compétition face au RCT et qui va être opéré de son genou gauche. Il pourrait ne pas retrouver les terrains avant le début d'année 2023. Le staff devait aussi se passer des services du pilier polyvalent David Ainu'u et du deuxième ou troisième ligne Yannick Youyoutte (lui, comme Flament, sont en phase de reprise mais n'ont pas encore retrouvé l'entraînement collectif). Ajoutez à cela la suspension d'Alban Placines, exclu lors de la première journée à Bordeaux-Bègles, et l'absence de Rynhardt Elstadt, retenu avec les Springboks, les recours devenaient de moins en moins nombreux. Comme le manager Ugo Mola l'avait annoncé avant d'attaquer le championnat, l'intention est pourtant de ménager certains organismes, à savoir principalement ceux de tous les internationaux, en cette année particulière qui mènera jusqu'à la Coupe du monde 2023. L'idée étant qu'ils ne soient pas rincés au moment des phases finales.

Elstadt revenu à Toulouse

En ce sens, le talonneur et capitaine Julien Marchand est par exemple ménagé cette semaine pour lui permettre de souffler un peu. Et ce n'est pas le seul Bleu qui devrait être préservé dans les semaines à venir. Aussi, le jeune Maxime Duprat, sorti sonné contre Toulon, est incertain. Du coup, les solutions s'amenuisent au poste de pilier gauche où, derrière Rodrigue Neti, le polyvalent Paul Mallez ou le jeune Hugo Reilhes peuvent postuler. Remplacé en fin de match, en raison d'une blessure au visage, Alexandre Roumat a en revanche été rassuré et s'entraînait normalement mardi après-midi. A ses côtés, se trouvait... Rynhardt Elstadt. Non retenu dans le groupe sud-africain contre l'Argentine, le flanker est revenu à Toulouse où il a pris part aux séances avec ses coéquipiers. Mais sa présence à Pau samedi n'est pas encore assurée. Pour Placines, cela dépendra de la décision de la commission de discipline devant laquelle il passera ce mercredi. S'il écope de plus d'un match de suspension, il ne sera pas du déplacement. Et cela aura forcément des répercussions sur la composition de la troisième ligne.