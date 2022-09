L’UBB démarre enfin sa saison. Après deux défaites en autant de journées, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se devait d’ouvrir leur compteur de victoire pour ne pas être trop distancé dans la course pour le top 6 dès le début de ce championnat. Face au CO, un adversaire qui leur réussi plutôt bien dernières saisons, une victoire acquise sur le score de 33-12 va permettre aux Bordelais de quitter les dernières places du classement. Pierre-Henry Broncan n’a toujours pas réussi à s’imposer face à l’UBB depuis qu’il a pris la tête de cette équipe castraise.

Lors du premier acte, avec le vent dans le dos, l’UBB va mieux attaquer ce match, avec une pénalité transformée par Jalibert dès la 1e minute du match. Dominateur dans les collisions et dans l’envie, Bordeaux-Bègles va mettre la main sur le ballon et va chercher à se rassurer grâce aux fondamentaux de la conquête. Castres ne doit se contenter que de quelques miettes en début de rencontre, mais va rester coller au score, 6-3, avant la 41e minute de jeu.

La sirène retentit dans le stade Chaban-Delmas et l’UBB va récupérer une pénalité. Jalibert trouve une pénaltouche intéressante à jouer dans les 22m du CO. Les avants bordelais vont mettre en place un groupé pénétrant inarrêtable et Rémi Lamerat aplatit le premier essai de la rencontre. L’ouvreur bordelais va manquer la transformation, mais son équipe mène 11-3 au terme de cette première période.

Le fait du match : l’incroyable indiscipline castraise

La seconde période va démarrer de manière identique à la première. Jalibert va très vite passer trois nouveaux points pour son équipe, et l’UBB va imposer le rythme de ce second acte. Castres ne doit se contenter que de quelques miettes, malgré quelques fulgurances de Raisuqe et Nakosi. Mais une incroyable indiscipline du CO va venir annihiler leur derniers espoirs

Sur cette seconde période, les coéquipiers de Pierre-Henry Broncan vont concéder 12 pénalités (18 sur l’ensemble de la rencontre) et un carton jaune pour De Benedittis (du côté de l’UBB, Ben Tameifuna va aussi concéder un carton jaune pour un déblayage à l’épaule). Un manque de maîtrise qui va faciliter la tâche de l’UBB, dont les buteurs Lucu, Jalibert et Holmes ne vont pas se gêner pour passer plusieurs pénalités.

Comme en première période, l’UBB va trouver la faille dans la défense castraise après la sirère, grâce à Mori (81’). Un essai qui viendra récompenser les efforts fournis par les Bordelais tout au long de cette rencontre pour décrocher ce premier succès de la saison (33-12). Après avoir montré un visage conquérant face au Stade Français le week-end dernier, les Castrais n’ont jamais réussi à inquiéter la défense bordelaise.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Louis Le Brun recevront Brive, tandis que Bordeaux-Bègles se déplacera à Bayonne.