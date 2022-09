Le match d'après. Le Racing 92 va disputer, samedi à Bayonne, sa première rencontre depuis l'annonce inattendue de la retraite de son centre international Virimi Vakatawa, qui souffre d'un problème au coeur. La nouvelle, tombée lundi après-midi, a fait l'effet d'un bombe: Vakatawa, 30 ans, a été contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d'une "anomalie cardiaque", découverte juste avant le Mondial-2019 au Japon. "Cette pathologie n'est pas liée au rugby. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de nouveau", avait alors détaillé le médecin du Racing 92 Sylvain Blanchard.

Du côté du Plessis-Robinson, c'est le choc. "Lundi, on était tous en train de jouer aux cartes, tous se passait bien, on rigolait... et puis boum, réunion. On est tous tombé des nues. Quand tu vois des trentenaires pleurer parce qu'ils perdent un copain du rugby...", a raconté le deuxième ligne Boris Palu. "Depuis que je suis avec les pros, Virimi a toujours été là. Ça nous a blessés. Ça fait un petit pincement, surtout qu'il n'a pas pu choisir sa fin", a-t-il également confié.

Cette annonce, dans l'intimité du centre d'entraînement du Racing 92, a bouleversé le programme autant que les hommes. "C'était dur pour nous: c'est un bon ami et un très bon joueur. Pour l'équipe, cette semaine était un peu différente. C'était un peu difficile", a admis l'ouvreur Finn Russell. "Ça faisait plus de dix ans qu'il était là. C'est un très bon mec, important sur le terrain et en dehors. Son absence va changer des choses, notamment dans la façon dont on joue", a poursuivi l'international écossais, qui pourrait d'ailleurs évoluer au centre contre Bayonne, lors de la 2e journée du Top 14.

Un enfant du club

"On a modifié le planning: il était important que les joueurs le digèrent, le staff aussi. Lundi, quand il a fallu l'annoncer, on a annulé tout ce qui est entraînement ensuite. On n'avait pas du tout la tête à ça", a assuré le directeur du rugby Laurent Travers.

Le technicien francilien veut "voir le verre à moitié plein" et "basculer très vite" sur la suite de la saison. D'autant que Vakatawa (30 ans, 32 sélections), trois-quarts aux appuis de feu, devrait rester au Racing 92, où il a disputé 145 matches, dont 38 en Coupe d'Europe. "C'est un enfant du club, il est chez nous depuis onze ans. Le club ne va pas le laisser tomber", a annoncé le président Jacky Lorenzetti, expliquant avoir "presque perdu un fils".

"Il est toujours là, il va être présent sur les bords des terrains: au lieu d'être acteur, il fera autre chose mais il restera sur le bord des terrains. Sa vie, c'est le rugby, c'est le Racing 92. On fera en sorte de l'accompagner, qu'il ait toujours ses couleurs pour lesquelles il a tant donné", a promis Travers. Joueur brillant, homme timide, Vakatawa a donc disputé, et gagné, son dernier match le 9 juillet au Stade olympique de Tokyo, face au Japon, avec le XV de France. "On ne l'a peut-être pas forcément digéré mais on en a parlé, on en a reparlé entre nous. Ça a été difficile mais il faut passer à autre chose: on a un match à Bayonne qui est très très important", a encore estimé Palu. "Ça va peut-être nous pousser un peu, nous aider."