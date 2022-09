Les tops

Grégory Alldritt

Monstrueux comme très souvent, le troisième ligne rochelais a tout fait bien ce soir. Propre sous les ballons hauts, efficace au contact et auteur d'un essai qui sera finalement transformé en essai de pénalité, Alldritt a été le meilleur joueur de cette rencontre. Dans le combat, qui était au coeur de ce match, le numéro 8 international n'a pas rechigné à la tâche. Mais offensivement, il a été hors-pair : 127 mètres parcourus, 25 ballons touchés. Il était l'homme le plus dangereux des Maritimes.

Zach Mercer

Il jouait face à son jumeau dans le style de jeu ce soir et il a relevé le défi avec classe. Auteur d'une magnifique percée en première période qui aurait pu amener un essai, l'Anglais a permis à Montpellier de croire longtemps à une victoire à Deflandre. 13 ballons portés, 10 plaquages, le solide troisième ligne centre a posé beaucoup de problème dans la défense rochelaise. Ce soir, il n'a juste pas de chance d'être tombé sur son double, encore plus fort.

Antoine Hastoy

Pour une première sous ses nouvelles couleurs, l'ancien Palois n'a eu besoin de temps d'adaptation. En totale maîtrise avec le plan de jeu rochelais, il a su alterner le jeu au pied, l'attaque de la ligne et la gestion du jeu lorsqu'il le fallait. Son 5/6 face aux poteaux ne fait qu'appuyer cette impression de sérénité.

Top 14 - Antoine Hastoy a été précieux dans le jeu au pied rochelais face à MontpellierIcon Sport

Les flops

Gabriel Ngandebe

Peu utilisé dans le jeu du MHR aujourd'hui, Gabriel Ngandebe a trop subi la rencontre. Il n'a pas apporté ce dont on peut attendre de lui offensivement ce soir. Et avec seulement trois plaquages, son activité défensive n'a pesé en rien sur la rencontre. Nul doute qu'il saura rebondir lors de rencontres plus propices à son jeu d'évitemment et de vitesse.

Ben Lam

À l'inverse de son coéquipier sur l'autre aile, on aurait pu attendre beaucoup plus d'impact de sa part dans les lignes arrières cistes. De par son profil, il aurait été judicieux pour lui de s'intercaler au coeur de la ligne arrière. Si lui aussi a réalisé trois plaquages, son poids et sa force physique ont manqué ce soir.

Jonathan Danty

Habitué à de grandes percées ou de grosses percussions, le trois-quart centre chelemard a bien été muselé par la paire de centre adverse. Son plaquage manqué sur l'une des rares brèches trouvé dans cette partie joue en sa défaveur. Pénalisé à deux reprises, on était en mesure d'attendre autre chose de la part du puissant rochelais.