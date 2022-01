Racontez-nous cette série de mêlée décisive en fin de rencontre…

Honnêtement, j’ai perdu le fil … Je ne savais plus combien de mêlée nous jouions. Je ne pensais qu’à pousser, me relever et pousser encore. Dans ces situations-là, on ne réfléchit pas trop.

Vous donnez l’impression de prendre le dessus sur votre vis à vis…

Je ne sais pas si je prends le dessus mais ce qui est certain c’est que je ne lâche pas. Ce que je sais, c’est que c’est une victoire collective. Je ne suis pas grand-chose sans mes coéquipiers en mêlée, mon talonneur, mes deuxième ligne, etc … C’était un bras de fer. On l’a gagné ensemble.

Avez-vous douté de l’issue de la rencontre ?

Non. Il fut un temps où nous aurions pu lâcher et baisser les bras et donc perdre le match. Cela nous est arrivé par le passé. Mais depuis cette saison, on tient le coup jusqu’à ce que l’arbitre siffle la fin du match. C’est un de nos gros progrès et une de nos force.

Vous enchaînez une quatrième victoire de rang et vous êtes troisième au classement de Top 14 au coup de sifflet final du match. Heureux ?

Nous, les joueurs, on se concentre sur le terrain. Le classement, ce sont les coachs qui en font l’analyse. Je garde en tête que ce classement est un peu faussé, car toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de matchs à cause des reports.

N’empêche, vous pouvez vous prendre à rêver de vous qualifier …

À nous de bien travailler. Je sais qu’on en a encore sous la pédale. Il faut avoir confiance en nous. Vous savez, on parle souvent de nous comme de la petite équipe du championnat. Mais je crois vraiment qu’on a rien à envier aux autres ! Pour le moment, tous les voyants sont au vert.