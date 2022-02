Les Tops :

Waisea Nayacalevu

C’est l’un des hommes forts de la prestation des Parisiens. Il est auteur de deux passes décisives et l’action qui marque les esprits est évidemment la passe incroyable du centre pour Macalou qui inscrit le premier essai des siens. Une passe après contact à une main qui est sans doute le tournant du match puisque qu’après ça, la révolte parisienne s’est enclenchée. Waisea Nayacalevu a littéralement porté son équipe en première mi-temps et a réussi à changer la donne dans le second acte. Offensivement irréprochable, le Fidjien a été précieux dans la victoire des joueurs de la capitale.

Joris Segonds

Le banc du Stade français a clairement apporté la fraicheur qu’il fallait aux hommes de Gonzalo Quesada et le demi d’ouverture remplaçant en fait partie. Dans sa lecture du jeu, Joris Segonds a été impeccable et a su se créer de belles occasions. On pense notamment à cette passe au pied parfaitement exécutée pour Etien qui aurait pu aller à l’essai si la défense toulousaine n’avait pas été aussi agressive. Par la suite le buteur à eu l’occasion d’inscrire la pénalité de la gagne à la 77ème minute, une tentative manquée mais le numéro dix a eu la chance de pouvoir se rattraper quelques minutes plus tard. Alors que la sirène venait de sonner, Segonds, en coin offre la victoire aux siens sous les sifflements des supporters toulousains et les cris de joie des soldats roses.

Joris Segonds - Stade français ParisIcon Sport

Rory Arnold

Très actif dans le jeu toulousain, le deuxième ligne australien était souvent là où il fallait être à l’image de son essai à la 29e minutes qui a permis aux Rouge et Noir de se donner de l’air en première mi-temps. Une action qui marque forcément les esprits puisque les Toulousains perdent le ballon alors qu’ils sont dans les 22 mètres parisiens mais le ballon laissé orphelin par Coville a la sortie d’un ruck n’échappe pas à l’oeil de Rory Arnold qui chipe le ballon pour aller aplatir dans l’en but. Alors malgré cette défaite, le deuxième ligne s’est démarqué aux côtés de Maxime Médard qui lui aussi a été décisif notamment dans son jeu au pied.

Les Flops :

Rynhardt Elstadt

On peut dire que c’est un retour raté pour le Sud-Africain qui n’avait plus enfilé le maillot toulousain depuis sa victoire en finale du Top 14. Entré à la 50ème minute à la place de Miquel, Rynhart Elstadt a tenu sept minutes sur la pelouse du Stadium avant de prendre un carton jaune pour une faute près de la zone de marque. Une faute qui aurait pu être largement évitée dans un moment où le Stade français reprenait le dessus avec l’essai de Kylan Hamdaoui qui permettait au Stade français de recoller au score.

Zack Holmes

On ne peut pas dire que le match du demi d’ouverture fut catastrophique mais ce que l’on peut dire c’est qu’il n’a malheureusement pas su faire la différence. Imprécis dans son jeu au pied, Zack Holmes a heureusement pu compter sur le soutien de Maxime Médard dans ce secteur. Il a frôlé le 100% face aux perches mais il loupe la transformation de l’essai de Cramont. C’était un moment crucial et ces deux petits points ont pesé lourd dans la balance puisque le Stade toulousain s’est incliné d’une petite unité seulement.

Top 14 - Zack Holmes (Toulouse)Icon Sport

Vasil Kakovin

Plusieurs fois pénalisé en mêlée le pilier n’a pas fait son meilleur match à cause de fautes qui auraient pu couter bien plus cher au Stade français. Malgré une efficacité offensive correcte avec plusieurs plaquages bien réalisés, il n’a pas fait partie de ceux qui ont fait basculer le match dans le bon sens.