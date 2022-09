Quelles ont été les consignes pour les tueurs (surnom donné aux remplaçants par Mignoni NDLR) ?

On se devait de remettre de l’énergie. On a pris des points faciles en première période. On se devait de relancer le groupe. Les promus lâchent tout à chaque fois en début de saison. On le savait. Sur la deuxième période, ils ont un peu relâché. On a apporté de la plus-value et ça a payé.

Vous avez usé des ballons portés avec trois essais à la clef. Avez-vous pointé une faiblesse ?

Avant tout, on voulait les resserrer et leur faire mal. On voulait le faire mal par le cœur, car on avait bien vu qu’on dominait notre adversaire en première période. On a voulu appuyer sur ce secteur. C’est grâce au boulot réalisé en première période. Ils les ont fatigués.

Trois essais à la suite sur maul porté, c’est une rareté. Vous vous êtes senti intouchables ?

On le bosse beaucoup. Les supporters et le club aiment le jeu d’avants et les mauls. Ils sont exigeants. On doit répondre présent devant tous les week-end. On a fait des belles combinaisons pour les surprendre. C’est bien que ça a pu fonctionner.

Comment juges-tu ta première à Mayol en compétition officielle ?

Très bien ! Surtout parce qu’il y a la victoire au bout. J’ai connu pour la première fois Mayol en Rouge et Noir. C’était plein à craquer. Ça a fait plaisir et ça donne le goût d’y revenir. C’était dingue de jouer à Mayol en Rouge et Noir.

Propos recueillis par Mathias Merlo