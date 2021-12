"Tout le monde gardera 2021 en tête". Laurent Thuéry, entraîneur de la défense au Stade toulousain, sait que 2021 est un grand cru "pour tout un groupe, une génération". Auréolés d'un doublé Top 14 - Champions Cup au printemps dernier, les Rouge et Noir s'apprêtent à clôturer cette année qui aura marqué l'histoire du club et du rugby français.

Dimanche, le Stadium sera l'antre du dernier tour de circuit des Toulousains cette année. Et devant un stade annoncé comble, le Stade français pourrait apparaître comme une victime expiatoire, tant les Haut-Garonnais survolent les débats depuis un an et demi. Mais pas question de s'enflammer, en conférence de presse. Mercredi, Selevasio Tolofua jouait la prudence: "Le Stade français a de grosses individualités. Avant de faire du spectacle, il va falloir s'engager fort et après on verra pour régaler nos supporters. Ce ne sera pas un match facile".

Le troisième ligne (24 ans, 1 sélection), s'inscrit dans la lignée de son arrière Thomas (26 ans, 14 sélections) , qui gardait lui aussi les pieds sur terre, au micro ce mercredi: "C'est un clasico mais dans ce championnat, tous les matchs peuvent être des clasico. On espère que ça sera un beau moment. Les Parisiens sont derrière nous au classement mais c'est une très belle équipe, avec des joueurs de classe internationale".

TOP 14 - Stade toulousain - Thomas RamosMidi Olympique

"Conclure 2021 de la meilleure des manières"

Les Toulousains auront donc à coeur de "conclure 2021 de la meilleure des manières", assume Laurent Thuéry. D'autant qu'ils restent sur une défaite décevante en championnat face à l'UBB (17-7, le 4 décembre).

Pour leur retour au Stadium deux ans après, les hommes d'Ugo Mola ont l'opportunité de reprendre leur fauteuil de leader à leurs voisins bordelais. D'ores et déjà penchés sur l'année à venir, Thomas Ramos et ses coéquipiers veulent "aller aussi loin dans chaque compétition". Pour l'heure, il faudra venir à bout d'un Stade français en quête de confiance, pour entamer 2022 comme 2021.

Robin Lopez