"Soyons des loups, pas des louveteaux ou des chats"

Le Lou a triomphé du Racing (37-35) dans un match à suspense sur la pelouse de Gerland, les troupes de Pierre Mignoni ont pris l'avantage à la 78e minute de jeu grâce à un essai de Baptiste Couilloud. Le manager du Lou espère bien que cette victoire permettra à son groupe de prendre conscience de son potentiel tout en continuant dans le même état d'esprit : "Ils sont capables de battre tout le monde. Nous avons des bons joueurs de rugby, mais il faut aussi des "connards", dans le bon sens du terme. Nous serons des tueurs si nous voulons l'être. Soyons des loups, pas des louveteaux ou des chats".

"Nous avons fait le Père Noël après le 25 !"

Contrairement à son homologue lyonnais, Laurent Travers avait du mal à digérer la défaite de ses protégés hier. Pour lui, les ciels et blancs ont laissé glisser le match même si tout n'est pas à jeter dans la prestation des franciliens : "Nous ne ferons pas les mêmes erreurs, les mêmes cadeaux. Nous avons fait le Père Noël après le 25 ! Mais il y a beaucoup de positif et nous pouvons avoir de l'espoir pour les treize prochains matchs".

"Je pensais déjà à le tenter alors que j'étais encore sur le banc de touche"

Entré à l'heure de jeu dans le choc face au Stade Toulousain, Camille Lopez a pesé sur la fin de match victorieuse des jaunards (16-13) en inscrivant les six derniers points de son équipe dont un drop à la 68e minute. Un geste décisif et prémédité selon l'ouvreur clermontois : "Je ne vous cache pas que le drop, je pensais déjà à le tenter alors que j'étais encore sur le banc de touche. Vu la physionomie du match, il fallait trouver l'opportunité de concrétiser notre travail face à une équipe comme Toulouse".

"Je vais le soutenir encore un peu plus cette semaine"

Ihaia West a eu la victoire au bout du pied à deux reprises dans la défaite de La Rochelle à Castres (30-31) mais à chaque fois l'ouvreur a raté la cible. Après la rencontre, Ronan O'Gara a soutenu son ouvreur malgré tout : "Je ne critiquerai jamais un de mes joueurs, il bosse dur et dans l'ombre surtout. Je vais le soutenir encore un peu plus cette semaine. Ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tuer la rencontre bien avant et ne pas avoir à attendre la dernière seconde".

"On a lâché la fin de match"

La victoire de Bordeaux face à Biarritz (30-27) a laissé un goût amer à Christophe Urios. Le manager de l'UBB regrette notamment la baisse de régime des siens en fin de match qui a vu Biarritz revenir au score et arracher un point de bonus défensif : "Sur le match on a manqué de caractère et notamment sur la fin. On a lâché la fin de match. On a perdu un point et on aurait pu en perdre plus. Ça a le don de me gonfler".