Alors que tous ses coéquipiers retenus pour ce choc de la huitième journée se préparent mentalement à la rencontre, casque sur les oreilles, Romain Ntamack est lui aussi sur le pré, mais en tenue. En effet, le demi d’ouverture international était sur la pelouse d’Ernest-Wallon plus d’une heure avant le coup d’envoi de la rencontre.

Au programme, quelques chandelles et coups d’envoi en compagnie de Martin Page-Relo, le jeune demi de mêlée haut-garonnais. Le joueur de 23 ans s'est même permis quelques tentatives face aux perches, avec la réussite habituelle qu'on lui connaît. Présent dans la liste des 42 communiquée par Fabien Galthié pour préparer la tournée d’automne, Ntamack est encore un peu juste physiquement pour prétendre à une place dans le groupe haut-garonnais pour affronter le Stade rochelais. Il en aura donc profité pour continuer de retrouver des sensations, lui qui n’a plus joué de match officiel depuis un mois et demi.

Dans ce dimanche noir pour le staff des Bleus avec trois forfaits (Romain Buros, Florian Verhaeghe et Jean-Baptiste Gros), voir Romain Ntamack en pleine capacité de ses moyens apparait comme une bouffée d’oxygène.