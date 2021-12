"Mercredi, un joueur s’est révélé positif, et cinq autres, jeudi. De plus, vendredi, il y en a un qui a présenté des symptômes. Aucun ne contracte de forme grave de l’infection, mais tous sont isolés pendant sept jours. Ils reprendront en temps voulu le chemin de l’entraînement. D’ici là, ils restent en lien avec le médecin et avec le club", a déclaré Bruno Rolland, directeur général du club catalan.

Si la tenue de la rencontre devant opposer l’Usap au Stade français ce samedi (19h00) n’est pas inquiétée, conformément à la nouvelle règlementation en vigueur, les Sang et Or seront néanmoins orphelins de nombreuses forces lors de leur déplacement à Jean-Bouin.