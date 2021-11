Ressentez-vous une forme de tranquillité en partant en vacance sur ce succès qui vous ramène dans les six premiers ?

Oui, et je suis fier des joueurs ! Il nous en manquait dix-huit aujourd’hui, et la charnière avait vingt ans. On a pris quatre essais. Les joueurs ont démontré un état d’esprit formidable pour rester dans la partie et la remporter. Alors oui, on va partir en vacances contents, et d’autant plus content que les joueurs nous ont donné trois jours de congés supplémentaire en gagnant ici.

Pourquoi ? Etait-ce un deal établi juste avant ce match ?

Non, c’était le deal établi en début de saison. Nous avions fixé un cap de vingt-six points à l’issue de ce premier bloc de dix matchs. Et si nous parvenions à l’atteindre, alors nous avions prévu de donner trois jours de plus. Je crois que les joueurs les voulaient ces trois jours ! Et du coup je les remercie, parce que le staff va en profiter aussi. On se retrouvera le mercredi 17 novembre à 14h00 la prochaine fois.

Avec un autre objectif aussi défini ?

Avec un objectif que nous déterminerons au retour des congés. Cet objectif sera fixé sur une durée qui nous conduira jusqu’au 2 janvier. Soit après le match de Toulon.

Comment expliquez-vous ce succès assez inattendu à Paris, compte tenu de la physionomie de la rencontre ?

Nous avons réussi à rester collés au score malgré nos difficultés. Le banc nous a beaucoup apporté à son entrée, et nous avons aussi profité de notre changement de stratégie, en déplaçant Anthony Bouthier à l’ouverture lors des vingt dernières minutes. Et surtout, même si je me répète, l’état d’esprit des joueurs a été formidable. Ils sont bluffants.

Quel bilan faites vous de ce premier bloc ?

Nous n’avons pas été épargnés. J’ai perdu mon capitaine Guilhem Guirado lors de la première journée. J’ai perdu mon vice-capitaine Benoit Paillaugue lors de la troisième journée. J’ai perdu aussi Arthur Vincent, qui était également l’un de nos vices capitaines. Mais bon, nous avons continué à croire en nous, et nous avons travaillé avec beaucoup d’humilité. Nous pouvons vraiment partir soulagés en vacances. Au retour, nous allons récupérer du monde. Nous allons pouvoir remettre de la concurrence et faire tourner.

Propos recueillis par Guillaume CYPRIEN