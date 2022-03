Le club francilien a décidé de se doter d’un Conseil de Surveillance qui sera présidé par Jacky Lorenzetti et d’un Directoire présidé par Dominique Serieys. Jusque-là, ce dernier était le président de Paris La Défense Arena. Le Directoire sera également composé de Laurent Travers, Manager et Directeur Général du Rugby et d’Olivier Froc, Président du Directoire d’Ovalto, propriétaire du Racing 92.

"Je remercie vivement Patrick Serrière pour son action efficace au service du club, a déclaré Lorenzetti dans un communiqué. Champion de France avec le Racing 92 en 1990, il a parfaitement su transmettre les valeurs du club et peser dans les discussions et sur les décisions des instances nationales du rugby. Il sera toujours chez lui au Racing 92."