Cela fait une éternité que l'on n'a pas vue l'iconique numéro 9 des Cistes fouler les pelouses de notre championnat bien-aimé. Huit mois et demi exactement. En effet, le natif de La Rochelle a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou, le 4 septembre dernier face à Toulon (23-23), lors de la première journée de Top 14. "C’est une blessure qui me freine dans la saison alors que j’avais fait une bonne préparation. Mais ça reste un contre temps qui ne m’empêchera pas de tout faire pour revenir encore plus motivé et plus fort pour la fin de saison", avait-il affirmé sur le site officiel du MHR.

Un retour au meilleur des moments

Mais désormais, cette longue période d'absence est révolue. Benoit Paillauge est enfin apte à reprendre du service. Son entraîneur Philippe Saint-André, l'a retenu dans le groupe en vue de la réception de Bordeaux-Bègles, dimanche soir (21h05), pour le compte de la 23ème journée de championnat. De plus, force est de constater que le come back de "La Paille" s'effectue à point nommé. Avec la blessure à l'épaule de Cobus Reinach, contre le Stade français, le 27 février dernier, et l'incertitude autour de Gela Aprasidze, lui aussi touché à l'épaule, "PSA" a dû composer sans ses cadres. Même si Aubin Emery (19 ans) et Martin Doan (21 ans), ont parfaitement assurés la relève en leurs absences, le retour d'un joueur expérimenté dans ce secteur fait le plus grand bien dans ce sprint final engagé.

L'ancien d'Auch disputera (si tout va bien) donc les deux derniers mois de compétitions. Cependant, son contrat s'achève à l'issue de la saison et nul ne sait encore ce que l'avenir lui réserve. Prolongation ou départ ?