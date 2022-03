Au sortir de la belle victoire sang et or de samedi face auRacing 92 (34-13), les candidats à l’Oscar de la semaine étaient légion côté perpignanais : Genesis Mamea Pelepele Lemalu, auteur du premier essai et fer de lance des plus percutants en attaque (six passes après contacts); Sacha Lotrian, très bon en conquête, en défense et dans le jeu, autrement dit partout ; ou encore Bautista Delguy, attaquant patenté et à la conclusion du deuxième essai, auraient été des lauréats tout trouvés pour la distinction.

Mais le Catalan le plus remarquable du jour a sans doute été Seilala Lam. Ses statistiques sont celles d’une performance de très haut niveau : 64 mètres parcourus avec le ballon, trois défenseurs battus, deux franchissements, quatre passes après contacts, quatorze plaquages.Et il y a aussi ce que les chiffres ne disent pas : son apport à une mêlée dominante, sa fiabilité sur les lancers et son investissement dans le jeu au sol. Il n’aura manqué qu’un essai pour que sa prestation confine à la perfection.Sa charge sur le renvoi du premier essai a tout de même amené, un temps de jeu plus tard, la seconde réalisation de Bautista Delguy.

À 33 ans,Lam est sans aucun doute un des éléments les plus sous-côtés de l’élite, lui qui a dû forcer son destin pour atteindre le plus haut niveau : barré en Super Rugby où il n’a jamais eu sa chance, incité par Michael Cheika à se reconvertir de troisième ligne à talonneur et finalement repéré par Nevers à 26 ans, le frère cadet du troisième ligne international samoan Jack Lam et le cousin du manager de Bristol, Pat Lam peut aujourd’hui être considéré comme un des cinq meilleurs talonneurs du Top 14.Quand il est en pleine possession de ses moyens.Blessé à une hanche avec sa sélection en juillet, le Catalan d’adoption a retrouvé toutes ses sensations.Une bénédiction pour l’Usap dans sa quête de maintien.