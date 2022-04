Voici le message publié par l'ancien joueur du Racing 92, qui a participé à 17 matchs cette saison :

"Petit passage sur le billard pour retrouver une épaule comme neuve et soigner une blessure que je traîne depuis plusieurs semaines ! En effectuant cette opération de l'acromioplastie dès maintenant, je serai dans les meilleures dispositions pour reprendre le championnat la saison prochaine. Nous avons convenu avec le staff qu'il était préférable de réaliser cette intervention aujourd'hui pour que je puisse retrouver le groupe lors de la préparation estivale en plein forme. D'ici là, je souhaite une très bonne fin de saison à l'équipe, tout est encore possible et je serai le premier supporter du club !"