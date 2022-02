Ronan O'Gara (manager de La Rochelle, vainqueur à Pau 22-16): "Notre saison a démarré la semaine dernière. On a fait le job contre Clermont, encore cette semaine contre Pau. On n'est pas au top de notre confiance mais on va retrouver de l'énergie avec le retour des internationaux retenus pour le Tournoi. Les gars ont fait preuve de caractère. Je me suis mis sur le bord du terrain pour donner des consignes en direct, montrer qu'on est ensemble. On a déjà utilisé tous nos jokers cette saison. On est très performant quand ce sont des matchs où on est dos au mur, j'ai une grosse équipe. On a fini fort, (Ihaia) West a mis la pénalité qui donne 6 points d'avance mais il manque le coup de pied pour avoir 8 points d'avance. Je veux féliciter mes joueurs pour leur courage. C'est important dans mon coaching, on doit se battre pour obtenir ce que l'on désire. Certains sont heureux avec deux finales (la saison dernière) mais c'est passé. Je dois montrer le chemin, j'adore coacher ce groupe. On ne tue pas le match à 6-14, si on avait été en vraie confiance, on l'aurait fait. Je pense que notre meilleur rugby est devant nous"