Comment analysez-vous cette défaite face à Brive ?

Nous sommes venus ici avec beaucoup d'intentions. Nous voulions mettre des choses en place avant ce premier match de championnat face à Castres. On a essayé de faire des choses mais nous avons eu du déchet, du mal à concrétiser nos actions et le peu d'occasions que nous avons eu en première mi-temps. Il y a eu de bonnes choses en deuxième mi-temps où nous avons réussi à tenir un peu plus le ballon, à jouer chez eux. C'est un match qui va nous faire réfléchir et travailler car le championnat arrive vite. C'est important de basculer. Nous sommes déjà tournés sur Castres.

Vous sentez-vous prêts à affronter Castres, le finaliste de la saison passée ?

Je pense que l'équipe est prête physiquement, mentalement aussi. Il y a une grosse envie dans ce groupe. Tout le monde a basculé sur cette nouvelle saison et je sens vraiment une énergie positive à l'entraînement. Ça ne s'est peut-être pas forcément retranscrit contre Brive, mais on sera prêt pour ce premier match.

Vous marquez un essai de filou de match, pouvez-vous nous le raconter ?

J'ai fait mine de jouer la pénalité à cinq mètres de l'en-but avant de voir que les Brivistes étaient un peu relâchés. J'en ai donc profité pour la jouer vite en visant le poteau de touche et ça m'a souri. Je me sens épanoui, en forme. J'ai qu'une envie, c'est de jouer ! Cet essai, c'était pour lancer ma saison (sourire).

Justement, cette saison il n'y a plus Maxime Machenaud, vous risquez de voir votre temps de jeu encore augmenter et vos responsabilités amplifiées. Comment abordez-vous cela ?

C'est un nouveau rôle que je vais devoir assumer avec Teddy (Iribaren) qui revient de blessure. On sera surement à deux sur le poste de demi de mêlée, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'évolue et je grandis au sein du club. J'ai beaucoup travaillé.

Avec son départ, vous devriez être le buteur numéro un du Racing 92. Encore une nouvelle responsabilité...

C'est un secteur que je travaille beaucoup. C'est important aujourd'hui de pouvoir être buteur dans une équipe. Buter, c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait rentrer dans mes matchs. C'est une autre casquette, mais ça me tient à cœur. Ce nouveau rôle est encore une étape. Je compte répondre présent du mieux possible pour pouvoir continuer à évoluer en club et plus je l'espère.

On imagine que vous voulez parler de l'équipe de France. Vous êtes partis pour la première fois avec le XV de France cet été au Japon sans jouer. Comment avez-vous vécu ce premier rassemblement ?

Ça a été une super expérience pour moi. J'ai pu goûter au niveau international avec les Baa-Baas (il a affronté l'Angleterre à Twickenham avec les Barbarians britanniques le 19 juin dernier pour une victoire 52-21 des Baa-Baas, NDLR) juste avant cette tournée. J'ai beaucoup appris au contact du staff et des joueurs. Je suis prêt à entrer dans cette équipe si on a besoin de moi. Tout joueur rêve de l'équipe de France, et quand on y a goûté, on a envie d'y retourner le plus vite possible. Mais ça passera par mes prestations en club sur ce début de saison.