Dans ce duel des extrêmes, entre le MHR, leader du Top 14 et le BO, dernier de la division, les Cistes l’ont emporté sans bonus offensif, 37-22. Ainsi, après leur défaite à Toulouse le week-end passé, les Héraultais se rattrapent et confortent leur première place. Biarritz reste lanterne rouge.

Après une minute d’applaudissement, en hommage à Federico Martin Aramburu, les Biarrots réalisaient une très belle entame. Inspirés et percutants ballon en main, très bons dans le jeu au sol (deux pénalités obtenues dans ce secteur) les Basques inscrivaient un essai après seulement quatre minutes de jeu et une percée d’Artru conclue par O’Callaghan (0-7, 4e). Dans la foulée, Gilles Bosch passait une pénalité et à la surprise générale, le BO menait 0-10 après moins de dix minutes de jeu. Il fallait ensuite attendre la moitié de ce premier acte pour voir le MHR débloquer son compteur. Sur un temps fort dans les 22 mètres adverses, Paul Willemse faisait parler sa puissance et renversait la défense biarrote (7-10, 21e).

Mais ce sont les Basques qui tenaient la balle et qui se montraient supérieurs pendant cette première période. Lucas Peyresblanques était à la conclusion du bon travail collectif de son paquet d’avants pour redonner dix points d’avance aux siens (7-17, 27e). Gabriel Ngandebe lui répondait dans la foulée (14-17, 28e). Juste avant la pause, Hirigoyen marquait le troisième essai de l’après-midi côté biarrot et à la pause, son équipe menait logiquement 14-22.

23-0 en seconde période

Dominés jusque-là, les Héraultais revenaient avec de bien meilleures intentions sur la pelouse. En monopolisant le ballon (60% de possession en seconde période), ils prenaient, peu à peu, le dessus sur le BO. À une demi-heure de la fin, Paul Willemse s’offrait un doublé et permettait aux siens de revenir à un point (22-23, 51e). Puis dans la foulée, Louis Foursans, avec une pénalité, donnait l’avantage à Montpellier pour la première fois du match (24-22, 53e).

Bien aidés par l’apport de son banc, à l’image de la très bonne entrée de Zack mercer, les Cistes se mettaient à l’abri d’un essai transformé, grâce à la botte de Foursans (64e, 73e). Puis à deux minutes de la fin, Kélian Galletier venait alourdir la note avec le quatrième essai du MHR. Ainsi, les garçons de Philippe Saint-André s’imposent 37-22. Pour Biarritz, la note est lourde au vu de la prestation proposée.