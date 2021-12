Entre deux écouvillons, les rugbymen toulonnais ont remis le nez dans le travail de fond. Pas satisfait de la préparation physique de ses joueurs, Franck Azéma profite des semaines sans match pour travailler. Il le répète d’ailleurs régulièrement, "pour rattraper le retard au classement (le RCT pointe actuellement à la 11e place), il faut travailler plus dur que les autres".

Mais en cette période où l’épidémie est revenue dans toutes les bouches, les Toulonnais doivent surtout s’adapter. Ils avaient ainsi appris quelques heures avant leur réveillon de Noël le report du match contre Bordeaux-Bègles, à cause du trop grand nombre de cas dans les rangs girondins. Alors forcément, dès l’annonce de cette annulation, il a fallu revoir le programme de la semaine.

"Nous nous sommes adaptés en nous entraînant en début de semaine, confirme Azéma en conférence de presse. Nous avons modifié le contenu de notre mercredi matin. Nous avons essayé de trouver un équilibre entre essayer de profiter qu’il n’y ait pas de match le week-end dernier pour continuer de travailler mais aussi continuer les oppositions pour travailler les contacts. Nous sommes aussi allés tous ensemble faire une randonnée mercredi. Nous essayons de changer le cadre dans lequel nous évoluons".

Le néo-manager varois doit d’ailleurs rester toujours attentif pour garder son groupe concentré : "Il faut être adaptable et essayer d’anticiper tous les scénarios même si nous ne pouvons pas tous les maîtriser. Ça fait deux ans qu’on travaille dans ces conditions. On dit qu’il faut s’adapter, mais c’est difficile de tous les jours se remettre dans ces conditions-là".

La recrudescence des contaminations rappelle aussi de mauvais souvenirs à un groupe éliminé sur tapis vert de la coupe d’Europe l’an dernier, après un seul contrôle positif. Tout le staff médical est donc sur le pont et il répète aussi les consignes pour éviter au maximum les contaminations, notamment pour le jour de l’an vendredi soir. "Il va être très différent de l’an dernier parce que, pour nous les Argentins, nous recevons très bien au nouvel an, explique Facundo Isa. Ce sont des journées spéciales comme sur le Boxing Day. Il faut rester sérieux, professionnel. Donc ça va être tranquille, chez moi".

Et si la Covid parvient tout de même à s’immiscer dans les rangs toulonnais, Azéma reste pragmatique : "Si on doit l’attraper, autant qu’on l'ai tous et qu’on en soit débarrassé. Tout le monde s’est appliqué à faire la troisième dose. Nous essayons de respecter les gestes barrières le mieux possible. C’est frustrant quand ça dure dans l’équipe".

Pénurie de trois-quarts centres

L’ancien entraîneur clermontois doit aussi s’adapter à l’hécatombe au poste de trois-quarts centre. Théo Dachary (rupture d’un ligament croisé du genou) et Julien Hériteau (fracture au niveau de la face) ont été opérés ces derniers jours alors que Duncan Paia’aua (mollet) et Cheslin Kolbe manquaient toujours à l’entraînement vendredi. Si Gabin Villière a été testé au poste avant la réception de l’UBB, cette semaine, c’est Rayan Rebbadj, petit frère du deuxième ligne Swan, qui est pressenti pour débuter aux côtés de Thomas Salles.

Dans ces conditions, Azéma regrette de ne pas pouvoir enchaîner les matches, l’empêchant de travailler sur la continuité : "Ça fait deux mois que j’ai rejoint l’équipe et nous n’avons joué que quatre matches. Une semaine, ce sont les congés, une semaine nous sommes exempts, et une semaine, le match est reporté. Donc c’est frustrant de ne pas arriver à enchaîner". Sans report, le calendrier devrait s’intensifier et Azéma pourrait aussi rapidement pouvoir compter sur le retour de Charles Ollivon et Christopher Tolofua, "toujours dans la phase de réathlétisation".

Montpellier comme valeur de test

La seule certitude pour les Toulonnais est peut-être aujourd’hui le niveau de l’équipe qu’ils vont affronter dimanche soir. Car si le match est bien maintenu, le RCT devra monter le curseur pour tenter d’arracher sa première victoire de la saison à l’extérieur, face à une équipe en pleine confiance. Actuellement sur le podium de Top 14, le MHR reste en effet sur une victoire bonifiée à Biarritz.

"Ils ont réussi, à travers la fin de saison dernière, autour de Philippe Saint-André, à se restructurer, analyse Azéma. Il a été capable d’évaluer les besoins et faire évoluer son staff et l’effectif. Ils jouent avec leur moyen, avec beaucoup de densité dans le paquet d’avants mais aussi beaucoup de férocité dans l’engagement. Ils ont un groupe homogène avec une ligne de trois-quarts capables de mettre une grosse pression, capable d’évoluer aussi à travers des contres et elle s’expose peu. Ils sont très pragmatiques et très efficaces". Après les tests PCR, les Toulonnais passent désormais au test héraultais. Pas sûr que celui-ci soit moins douloureux.

Par Tristan ARNAUD