Toulon, qui a subi de plein fouet la nouvelle vague de Covid-19, est l'équipe la plus concernée. Les Toulonnais doivent rattraper trois rencontres : contre l'UBB le 12 février, contre Montpellier le 12 mars et contre La Rochelle le 19 mars. Toulouse et Montpellier ont de leur côté deux matchs à rattraper. Toutes ces rencontres auront lieu durant la période internationale, avec le Tournoi des 6 Nations, ce qui obligera les fameux doublons.

La seule rencontre reportée de Pro D2, entre Béziers et Montauban, qui devait se tenir ce vendredi, se jouera elle le 3 février prochain.