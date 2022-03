Gagner au stade Marcel-Deflandre n'est pas une chose simple, loin de là. Les Rochellais sur les 33 derniers matches ont connu 30 victoires. Et quand on joue le maintien, on ne coche pas ce déplacement comme primordial. C'est le cas de Brive qui avait pas mal de changement pour ce déplacement à La Rochelle. De leur côté, les Maritimes devaient absolument s'imposer face aux Brivistes pour rejoindre le top 6, eux qui sont 7e avant cette journée.

Et contre toute attente, ce sont les Brivistes qui sont le mieux entrés dans la rencontre. Pour leur première inclusion dans les 22m des Rochelais, les Corréziens ont mit à la faute la ligne défensive des Maritimes pour ouvrir le score (0-3, 4e). Mais il s'agira de la seule action du CAB de la première période, car après, la machine du Stade Rochelais s'est mise en route et a littéralement roulé sur son adversaire.

La Rochelle inscrit cinq essais en première période

Le festival d'essai a commencé dès la 9e minute avec un essai de Levani Botia après un maul rochelais qui a avancé d'une dizaine de mètres. Le ballon est ensuite écarté pour les trois-quarts, et sur le retour, placé à l'aile, c'est donc Botia qui a inscrit le premier essai du match. Un quart d'heure plus tard, Dillyn Leyds fait valoir ses crochets et permet à son équipe de prendre un petit matelas d'avance (13-3, 26e). Et dans les dix dernières minutes du premier acte, les Rochelais ont fait mal aux brivistes grâce à leurs avants.

Dany Priso en profite pour inscrire un doublé (32e, 36e). Alors que la sirène a retenti, les Maritimes en confiance n'ont pas sorti le ballon et on tenté une pénaltouche. Et là aussi, après un maul, Botia en force a inscrit à son tour un doublé. À la pause, La Rochelle est rentrée au vestiaire en menant 35 à 3 face à Brive.

Le score semblait fait au bout des 40 premières minutes. Mais ça n'a pas empêché les deux formations d'essayer d'envoyer du jeu. Et ce sont les Brivistes qui on inscrit les premiers points du second acte. C'est le jeune Valentin Tirefort, formé à la Rochelle et qui connaissait sa première titularisation, qui a marqué le premier essai corrézien du match (35-8, 47e).

Mais les Rochelais ont eu du répondant tout de suite, et sur le renvoi, c'est Leyds, jaloux de ses collègues, qui inscrit à son tour un doublé. La fin de match a été plus brouillonne de part et d'autre. Les joueurs fatigants, les en-avants ont été plus nombreux et les coups moins bien exploités. Finalement, en toute fin de match, c'est Brive via Florian Dufour qui a inscrit le huitième et dernier essai de ce match.

La Rochelle s'impose donc avec le bonus offensif 41 à 13 face à Brive. Les Maritimes enchaînent un troisième succès de rang. Du côté des Brivistes, ce revers vient terminer une série de trois matchs sans défaite.