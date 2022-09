" La malchance des buteurs nous fait aussi du bien" "

Vainqueur de Bordeaux à Chaban-Delmas (25-26) avec les Rouge et Noir, le Néo-Toulousain Melvyn Jaminet est revenu sur un succès qui pourtant était très loin d'être acquis à la pause. Rentré en cours de jeu à la place de Thomas Ramos, Melvyn Jaminet a fait une entrée remarqué. Il s'est exprimé sur cette première victoire en terre girondine.

"Le scénario nous sourit. Le coach a annoncé à la pause qu'il ferait des changements assez tôt après la mi-temps pour mettre du rythme. Ca a fonctionné. La malchance des buteurs (de Bordeaux) nous fait aussi du bien. On ne s'est pas affolés, on savait qu'on était imprécis sur les bases du rugby. Attaquer sur une victoire, en plus à l'extérieur et à Bordeaux, c'est le scénario idéal pour commencer la saison. Il reste pas mal de choses à travailler, mais on va pouvoir faire de belles choses si on continue comme ça."

" À chaud, après le match, on a les boules, on est forcément dégoûté" "

Les Bordelais ont donc chuté de peu dans leur antre. Une défaite au goût forcément amer que Yoram Moefana avait bien du mal à digérer après le coup de sifflet final.

"On aurait bien aimé gagner chez nous. On ne prend pas un coup sur la tête. C'est dommage car on a tout donné. C'est un premier match, on le perd, il faut basculer sur autre chose, en retirant les bonnes choses que l'on a faites ce soir. Toulouse, si vous les laissez jouer avec la balle, ils sont dangereux. Il fallait les agresser en défense. À chaud, après le match, on a les boules, on est forcément dégoûté".

Top 14 - Union Bordeaux-Bègles - Yoram MoefanaIcon Sport

" Si vous avez des problèmes de cœur, il ne faut pas venir à Jean-Bouin" "

Après l’intense combat mené par ses hommes pour empêcher les Clermontois de s’imposer sur la sirène, Paul Gabrillagues est revenu sur le fort état d’esprit du Stade français et une victoire (24-18).

"Si vous avez des problèmes de cœur, il ne faut pas venir à Jean-Bouin (rires). C’était chaud jusqu’au bout mais il y aussi beaucoup de positif, notamment le travail sans ballon. Cela ne se voit pas pour le grand public, mais ça fait réellement plaisir de voir des mecs qui se vident pour effectuer ces tâches."

" C’était dingue de jouer à Mayol en Rouge et Noir" "

Omniprésent pour sa première en Rouge et Noir à Mayol, Teddy Baubigny, remplaçant au coup d’envoi, a été l’auteur d’une première intéressante avec le RC Toulon ponctuée d’un essai et une victoire des siens face à Bayonne (40-25).

Les supporters et le club aiment le jeu d’avants et les mauls. Ils sont exigeants. On doit répondre présent devant tous les week-end. On a fait des belles combinaisons pour les surprendre. C’est bien que ça a pu fonctionner. J’ai connu pour la première fois Mayol en Rouge et Noir. C’était plein à craquer. Ça a fait plaisir et ça donne le goût d’y revenir. C’était dingue de jouer à Mayol en Rouge et Noir."

" Je savais que les garçons étaient prêts" "

Le manager lyonnais, Xavier Garbajosa, était satisfait de la copie rendue par son équipe, à Brive (27-31), ce samedi, pour sa première sur le banc du Lou. Le technicien a notamment mis en avant la maturité de ses troupes.

“Les joueurs avaient à coeur de bien commencer la saison. Je savais qu’ils étaient prêts. Après, il y avait le spectre du doute du match que tu domines mais qui peut te filer entre les doigts. Je ne voulais pas que l’on perde confiance. La saison dernière, trop de fois, cette équipe avait eu des parties en mains avant que ça lui échappe. A deux ou trois reprises, on s’est fait peur. Mais là où il y a une forme d’évolution, c’est que l’on n’a pas paniqué. Ce n’est que la première journée, il ne faut pas tirer de plans sur la comète mais c’est une satisfaction de commencer comme ça.”