80 points encaissés lors des deux derniers voyages pour la Section paloise

Si elle a longtemps résisté à Clermont et Toulouse, la Section a néanmoins encaissé un total de 80 points. Dès lors, les hommes de Sébastien Piqueronies savent que s’ils souhaitent rentrer de Deflandre avec un résultat positif, il faudra avant tout serrer la vis en défense.

12 essais pour le RCT

Avec « seulement » 12 essais inscrits depuis le début de saison, le RCT n’est autre que l’équipe la moins prolifique du Top 14, derrière Perpignan et Brive (13 essais). En revanche, les Varois n’ont pas la quatorzième attaque du championnat, puisqu’ils gardent deux longueurs d’avance sur l’USAP (163). À titre de comparaison, les Lyonnais de Pierre Mignoni ont inscrit 27 essais (troisième) pour 248 points, soit la quatrième meilleure attaque du Top 14.

669, au Racing 92, Yoan Tanga ne s’arrête jamais

C’est le numéro 8 Yoan Tanga qui est le joueur le plus utilisé du Racing 92, depuis le début de saison. Auteur d’excellentes performances avec les Ciel et Blanc, l’ancien Agenais a disputé 669 minutes avec le Racing, contre 620 minutes à Juan Imhoff, l’ailier des Pumas.

18, Paris, dernier vainqueur

La dernière rencontre entre le BO et le Stade français disputée à Aguilera date du 4 janvier 2014.Et pour cause, à l’issue de cette saison-là, le club basque est descendu en Pro D2. Les Parisiens restent donc sur un succès face au BO.Ce jour-là, ils l’avaient emporté sur le score de 18 à 6, avec notamment deux essais de Gerhard Mostert et de Jérôme Fillol.

89, à la section paloise, c’est droit au but !

Si Jaminet a brillé sur la scène internationale face aux perches, il n’est pas le buteur le plus précis de notre championnat. C’est bien un autre international, en l’occurrence l’ouvreur palois Antoine Hastoy qui fait figure de référence parmi les buteurs ayant tenté au moins 25 coups de pied placés avec un taux de réussite de 89 %, soit un magnifique 24/27. On rajoutera d’ailleurs que dans l’exercice du drop, Hastoy n’est pas en reste avec un parfait 2 sur 2... Il devance son coéquipier Zack Henry et ses 84 %. Le Clermontois Camille Lopez (83,3%) complète le podium. À titre d’information en Top 14, le Catalan Melvyn Jaminet affiche 78 % de réussite.

3 : le nombre de victoires consécutives des Tarnais face au MHR

Le Castres olympique est sur une série de trois victoires consécutives face à Montpellier. Il faut en effet remonter au 4 mai 2019 pour retrouver trace d’une défaite du CO face au MHR (12-9). Les trois derniers succès tarnais ont eu lieu le 24 août 2019 (26-25 à Castres), le 17 janvier 2021 (21-19 à Montpellier), le 13 février 2021 (48-17, à Castres).

142, turnovers concédés par le Lou

Lyon est l’équipe la plus dispendieuse avec le ballon avec 142 turnovers concédés. Le RCT suit, pas très loin derrière, avec 135 ballons égarés. De la capacité de l’une ou l’autre des équipes à ne pas perdre trop de ballons ou à bien exploiter les ballons de récupération pourrait avoir son importance dans le résultat.