On promettait un match piège à Christophe Urios et ses hommes ce samedi après-midi sur le pelouse du stade Jacques Chaban-Delmas. Avec beaucoup de maladresses castraises, l’UBB a su préserver son invincibilité à domicile en faisant la différence dès la première période. Grâce à deux essais et un François Trinh-Duc impérial au pied, l’UBB s’est rendu la tâche plus simple que prévu, profitant aussi de l’incapacité tarnaise à produire du jeu cet après-midi.

Castres a la réputation d’être une équipe toujours pénible à affronter. Une légende bien connue, qui ne s’est pas forcément vérifiée dans une rencontre à sens unique. Des maladresses tarnaises et de la justesse girondine, ont offert un spectacle haché, mais tout de même couronné de deux essais en première période. En s’installant dans le camp adverse et en s’appuyant sur de longues séquences de jeu, les hommes de Christophe Urios ont trouvé une première fois la faille par UJ Seuteni, auteur de son 8e essai de la saison (7-0, 13e minute). En jouant simple et en s’appuyant sur les erreurs adverses, l’UBB aurait pu doubler rapidement la mise, si Marais avait contrôler son ballon au moment d’aplatir seulement quelques minutes plus tard. Mais ce n’était que partie remise pour les avants aquitains, qui profitaient d’un travail préalable de Cobilas, avant de propulser Louis Picamoles dans l’en-but, pour le second essai bordelais (17-0, 27e minute). La botte sûre de François Trinh-Duc (100 % de réussite) donnait un peu plus d’ampleur au score juste avant la sirène, sur une énième faute castraise de Raisuqe, qui écopait en plus d’un carton jaune (20-0 à la pause).

Un choc de haut de tableau finalement à sens unique

À 14 contre 15 pour débuter la seconde période, Castres se devait une revanche sur une entame de match manquée à tous les étages. Une réaction immédiate dans le sillage des avants, qui jouaient rapidement une pénalité dans les 22 mètres. Repoussés une première fois sur la ligne sur une charge de Staniforth, les Tarnais partaient au large où Kornath trouvait la faille pour le premier essai des siens (20-7, 46e minute). De bonnes intentions, enfin, pour un CO toujours indiscipliné et dominé en touche (7 ballons perdus dont 5 en seconde période), gâchant la plupart de ses rares munitions, ce qui n’empêchait pas les Bordelais de gérer sereinement la fin de la rencontre, malgré le carton jaune de Louis Picamoles pour un en-avant volontaire (57e). Les changements n’ont pas non plus offert de nouvelles solutions à des Castrais, qui finissaient par s’incliner le plus logiquement du monde, dans une rencontre où ils n’ont finalement jamais véritablement existé. Sereinement et sans avoir à puiser dans ses réserves, l’UBB a quant à elle parfaitement maîtrisé cette rencontre, pour renforcer une fois encore sa position en tête du championnat.

Pas de 5e victoire consécutive donc en championnat pour Castres qui reste pour le moment à la 3e place (41 points), en attendant les autres matchs du week-end. Pour le CO, c’est un nouveau déplacement qui s’annonce la semaine prochaine du côté de Toulon. Pour l’UBB en revanche, la 5e victoire consécutive est dans la besace, confirmant un peu plus encore la mainmise des Girondins sur ce championnat (1er avec 54 points). L’UBB tentera la passe de six dimanche prochain sur la pelouse de Clermont, pour la 17e journée de Top 14.