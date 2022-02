S’il n’a pas marqué Par deux fois, Jurand a remonté la moitié du terrain. Une première fois à la 33e minute, quand il récupère un ballon au fond de son en-but avant d’amorcer la contre-attaque prenant le meilleur en vitesse sur Baptiste Serin. Une deuxième fois en début de second acte quand il feinte le jeu au pied dans ses 22 mètres pour éliminer et Wainiqolo et Kolbe. Excusez du peu ! "Les relances du parking, j’aime bien faire ça de temps en temps, là ça a marché tant mieux", souriait-il à la fin du match au micro de Canal +. Des courses tranchantes à chaque fois qui permettent aux Corréziens de reprendre de l’avancée. Aux côtés de Setareki Bituniyata, autre Briviste en forme du moment, Joris Jurand ne cesse de faire soulever le public briviste.

Percutant, tranchant, l’arrière formé en Provence a gagné 132 mètres en seulement sept courses ballon en mains, battant au passage sept défenseurs, soit le meilleur total chez les Brivistes. Cette saison, Jurand est tout simplement le deuxième joueur qui remonte le plus le ballon derrière le centre parisien, Waisea (1 228 mètres ballon en mains contre 1 246 pour le Fidjien).

Déjà dans l’équipe de la semaine Midi Olympique lors des deux derniers week-ends, ce qui lui a voulu quelques petites taquineries de ses partenaires, l’arrière réalise la passe de trois et décroche même l’Oscar de la semaine. C’est chose faite, et c’est amplement mérité pour un joueur au parcours et au style de jeu atypique.