Le match : Perpignan survolté

Aimé-Giral était en feu. 14 500 fans de l'USAP s'étaient amassés dans les tribunes, afin de soutenir leur équipe dans la quête d'un éventuel maintien dans l'élite du rugby français. Pour réussir cet exploit, l'addition était simple : il fallait l'emporter face à l'UBB, deuxième du championnat et avide de demi-finale et que Brive s'incline sur la pelouse du Stade français. Les Usapistes n'ont donc pas laissé la chance au hasard et ont crânement joué leur chance face aux Bordelais.

Top 14 - Les supporters de Perpignan à l'arrivée du busIcon Sport

Guidés par une paire de centres (De La Fuente-Taumoepeau) fantastique, les Catalans ont enchaîné les belles phases de jeu et ont constamment avancé. Survoltés, ils ont déstabilisé les Girondins, à l'image de Mathieu Acébès qui a particulièrement visé et chambré Matthieu Jalibert. Héroïques en défense dans les derniers instants de la partie, les joueurs d'Arlettaz tenaient finalement leur victoire (22-15).

L'atout technique : les Perpignanais se trouvaient les yeux fermés

Ce dimanche soir, ils étaient loin de ressembler à une équipe classée avant-dernière du championnat. L'USAP a prouvé qu'elle était capable de battre n'importe qui. Après s'être offert le scalp de Toulouse, du Racing 92 ou de La Rochelle, Bordeaux-Bègles est donc tombé à Aimé-Giral. Et ce n'est que mérité ! Dans le jeu, les Catalans ont multiplié les petites combinaisons au sein même de la défense bordelaise, amenant beaucoup de vitesse et de mouvement au jeu.

À l'image de De La Fuente et Taumeopeau, incontestablement les deux meilleurs joueurs du match, ils ont brillé par leurs nombreuses passes après-contact et plusieurs courses franches dans la défense. Les Catalans jouaient ensemble une parfaite partition offensive, sans même se regarder par moment. Enfin, ils ont fait preuve de caractère pour résister aux assauts Bordelais, et en réagissant directement après les essais de Buros et Seuteni.

Le détail qui change tout : l'UBB sans réalisme

C'est un des problèmes qui avait été soulevé durant la fameuse série noire de Bordeaux-Bègles, il y a quelques semaines. Parfois, cette équipe capable de folies offensives et de coups de génie dans la création, semble cruellement manquer de simplicité et surtout de réalisme. Malgré de nombreuses situations dans les 22 mètres adverses, notamment lors de la dernière action, les Unionistes n'ont marqué que 15 points dans ce match.

Top 14 - L'UBB a manqué de simplicité face à PerpignanIcon Sport

Plusieurs situations intéressantes ont été mal exploitées ou vendangées par des imprécisions techniques. De plus, les cinq points oubliés au pied par le pourtant très précis Maxime Lucu ont coûté cher. Au final, l'UBB peut nourrir des regrets et va devoir soigner son attaque face au Racing 92, lors du barrage.

Le constat : deux équipes déçues

Perpignan a beau avoir fait sa part de travail, le club devra jouer le barrage d'accession face à Mont-de-Marsan dimanche 12 juin. Un crève-cœur, dû à la victoire Briviste sur la pelouse du Stade français. Un résultat qui frustre au plus haut-point les Catalans, qui se sont tout de même rassurés quant à leur niveau de jeu ce dimanche.

Les Bordelais perdent, eux, leur deuxième place au classement et voient Castres et Montpellier être qualifiés directement pour les demi-finales du championnat. Troisièmes, les Unionistes recevront le Racing 92 à Chaban-Delmas dimanche 12 juin à 21h, pour tenter de défier Montpellier en demi.

La décla' : Urios

"On a des internationaux, des mecs qui ont plein d'ambition et il faut qu'on aille vite ! Cameron (Woki, NDLR) je ne le vois pas, Matthieu (Jalibert, NDLR) je ne le vois pas. On se retrouve 3e. Finalement, sur la 2e partie de saison, on ne mérite pas d’être dans le top 2. Dans ce sport et dans la vie en général, il y a toujours une logique. Il y a encore trop de joueurs qui n’ont pas été performants. Il me semblait qu’avec un peu plus de sérieux… On n’est pas assez sérieux, on joue à la baballe quand il faut jouer dur, je n’ai pas vu un maul avec de la continuité… Il va y avoir une remise en cause sévère parce que sinon, on va se faire chier en quart de finale." (conférence de presse)

La belle image : la der' pour Chouly

Top 14 - Damien Chouly (Perpignan) fêtait sa dernière à domicile face à l'UBBIcon Sport

La question : Perpignan est-il favori à Mont-de-Marsan ?

Rassurant face à l'UBB, Perpignan va donc défier Mont-de-Marsan lord d'un barrage d'accession. Ce match aura lieu à Mont-de-Marsan, dans un stade où les Montois n'ont jamais perdu cette saison. Mais ces derniers sortent d'un très lourd revers, face à Bayonne, en finale de Pro D2. L'Usap semble avoir les armes pour rester en Top 14 et le Stade montois être un peu émoussé. Perpignan est-il donc le favori naturel ?