Le match : un drop à point nommé

Si ce match a pu par moments souffrir d'imprécisions techniques, il a toutefois proposé une belle dose d'énergie, de suspense et quelques jolies séquences de jeu. A ce petit jeu-là, c'est le CA Brive qui a réussi à trouver la brèche par Tuicuvu suite à une mêlée. Olding passait 6 points, tandis que Toulon répondait peu avant la pause par un numéro de Wainiqolo qui battait quatre défenseurs.

Au retour des vestiaires, le score ne décolle que par Olding. Les Toulonnais voient Alainu'uese écoper d'un carton jaune pour un plaquage à retardement, une sanction cristallisant les frustrations du RCT à passer la vitesse supérieurse. Pour se mettre à l'abri, Enzo Hervé claquait un drop à 30 mètres face aux poteaux. Trop distancés, trop imprécis, les Varois échouaient à 7 points.

Le geste : Wainiqolo inarrêtable

Quel exploit individuel de la part de Jiuta Wainiqolo... Le Toulonnais, à la 33e minute, était servi par Cheslin Kolbe suite à une chandelle. Alors qu'il est déséquilibré lors de la réception de la passe, il parvient à éliminer un plaquage puis se lancer sur quelques mètres devant une défense briviste attentiste. Après 35 mètres, il élimine Lobzhanidze qui ne peut rien faire face au champion olympique fidjien lancé à toute vitesse. Cet essai peu avant la pause a relancé les visiteurs.

Le joueur : Jurand et "les relances du parking"

Si Bituniyata aurait pu mériter d'être mis à l'honneur, Joris Jurand est celui qui symbolise la propension à attaquer du CA Brive. Dans un match de ce type, où peu d'essais furent marqués, le profil de l'ancien Châteaurenardais a permis aux siens de trouver de l'avancée. En seulement cinq courses, l'arrière a cassé cinq plaquages et parcouru 105 mètres ballon en main ! On se souviendra de la relance qu'il a réussie depuis son en-but... Celui-ci réagissait avec le sourire au micro de Canal + à l'issue de la rencontre : "Les relances du parking j'aime bien faire ça de temps en temps ! Là ça a marché, tant mieux."

La question : Toulon est-il vraiment en danger ?

La situation sur la rade est sérieuse. Le RCT pointe seulement à deux points de la zone rouge occupée par Biarritz (24) et Perpignan (29). L'annonce des départs à l'issue de la saison de plusieurs joueurs importants tels que Carbonel, Belleau ou Etzebeth n'est pas là pour arranger les choses. Mais dans les faits, l'équipe de Franck Azema possède des qualités individuelles qui lui permettent de sortir du lot. En témoignent l'essai inscrit par Wainiqolo, l'activité défensive de du Preez ou la prestation globale de Isa. Une fois que le collectif aura pris en main son nouveau système, nul doute que le RCT pourra sortir de ce bourbier. Et il ne faut pas oublier les deux matchs en retard que doivent encore disputer les Toulonnais (à Montpellier puis contre La Rochelle les 12 et 19 mars).