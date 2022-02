Voilà une annonce qui va faire grand bruit, tant Tekori, 398 matchs au compteur en club, est devenu une figure incontournable de notre championnat. A 38 ans, et après 15 ans passés en France, à Castres puis Toulouse, le deuxième ligne tire sa révérence. En effet, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a ainsi déclaré: "Je ne quitte pas le rugby. C’est impossible. Et je ne quitte pas le Stade Toulousain avec qui j’irai jusqu’au bout de cette saison. La dernière pour moi dans le monde du rugby mais que j’espère encore magique, parce que je vais tout faire pour que l’on soit vainqueurs une nouvelle fois, tous ensemble."

De quoi donc rassurer les supporters rouge et noir, Tekori foulera encore les pelouses du championnat jusqu'à la fin de la saison, mais à l'issue de celle-ci, cet amoureux du ballon ovale raccrochera les crampons, laissant derrière lui des souvenirs impérissables et notamment un doublé championnat - Champions Cup acquis la saison dernière avec le Stade toulousain. "2007 a changé ma vie l'année de mon arrivée en France et voilà 15 ans plus tard! Je ne quitte pas le rugby. On ne quitte pas une religion. Le rugby est une religion pour moi et c’est comme un cadeau que Dieu m’a donné ; je l’ai souvent dit. Ce sport m’a permis de vivre des émotions uniques : du Siva Tau de mon équipe nationale aux 3 boucliers du championnat de France, aux Barbarians et à la coupe d’Europe, c’est une cascade d’émotions, de camaraderies, d’heures de Rami à jouer dans les bus, de magie pure dans les vestiaires et d’heures de partages incroyables qui ont bouleversé mon existence", poursuit l'ancien castrais, toujours sur Instagram.

Barbarians - Joe TekoriMidi Olympique

Alors, que va t-il devenir ? S'il annonce ne pas quitter le rugby, Tekori reste évasif sur son futur. "Je ne quitte pas le Rugby. Mais j’ai pris la décision de le vivre autrement à la fin de cette saison. Parce que ma religion du rugby est intacte je souhaite la vivre loin du Temple des Clubs et plus prêt de celui de ma famille dont je suis si fier, appuie l'international Samoan aux 40 capes. Avec ma femme, mes deux fils, mes amis et tous ceux qui sont passionnés par le plus beau sport du monde, le nôtre. Une page va se tourner pour moi à la fin de cette saison, mais une nouvelle vie va s’ouvrir, avec ma famille, pour ma famille, sans crampons ni terrains, mais avec un cœur plein de si belles émotions et plein de super souvenirs".

Peut-être qu'un poste dans le staff rouge et noir est à l'ordre du jour, mais le dernier capitaine des Barbarians assure vouloir vivre le rugby "autrement".