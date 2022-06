C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les clubs ça veut dire beaucoup. Les staff des différents clubs de Top 14 ne peuvent, parfois, pas faire ce qu’ils veulent, en tout cas lors de certaines décisions. Explications.

Depuis quelques années, l’appellation "Jiff" (joueur issu de la formation française) fa ait une entrée fracassante dans le paysage du rugby français. Le but ? Protéger d’une certaine manière la formation tricolore en "obligeant" les clubs à faire confiance à des joueurs directement formés dans le pays, ou alors qui ont passé au minimum trois ans en France sans connaître une sélection étrangère auparavant. Certains joueurs comme Josua Tuisova sont Jiff puisque l’actuel ailier ou centre est arrivé très jeune au sein du centre de formation de Toulon. Il est par la suite devenu international fidjien mais cela ne remet pas en cause ses trois ans passés dans un club français.

16 Jiff obligatoires en moyenne pour 12 clubs, 14 pour les promus

Actuellement, dans cette saison 2021-2022, mis à part les deux promus Biarritz et Perpignan, toutes les formations évoluant en Top 14 doivent posséder une moyenne de Jiff par rencontre supérieure ou égale à 16. Si à l’issue de la vingt-sixième journée, ce total n’est pas atteint ou validé, le club concerné se verra retirer d’ores et déjà quatre points pour la saison prochaine.

La situation est donc différente pour le BO et l’Usap. Les concernant, le nombre de Jiff nécessaire pour passer dans les mailles du filet est réduit à 14. Une forme de logique pour des clubs qui souhaitent se pérenniser dans l’élite et donc recruter du lourd, des joueurs de qualité souvent venus… de l’étranger.

Top 14 - Jeronimo De la Fuente (Perpignan)Icon Sport

Biarritz dans le rouge, Castres et Toulon de justesse

Alors, quels clubs sont dans le rouge avant cette dernière journée ? Il n’y en a qu’un seul à vrai dire. La Biarritz olympique possède une moyenne de 13,96 Jiff par rencontre en moyenne après vingt-cinq matchs disputés. Un résultat insuffisant pour l’instant. Face à Toulouse, le staff basque devra inscrire au moins quinze joueurs issus de la formation française pour être dans les clous. De son côté, Perpignan détient une moyenne de 14,52 et n’est pas inquiété à ce sujet.

Pour les douze autres formations, aucune situation inquiétante n'est à déplorer. Seuls deux clubs flirtent avec le danger : Toulon et Castres. Toulonnais et Castrais ont actuellement la même moyenne, c’est à dire 16,04. Lors de leurs déplacements respectifs au Racing 92 et à Pau, les deux staff devront inscrire, au minimum, 15 Jiff pour ne pas avoir de maux de tête.

Le classement complet après 25 journées :

1 - Stade toulousain : 19,72 Jiff en moyenne

2 - Racing 92 : 19,48 Jiff en moyenne

3 - Clermont : 19,4 Jiff en moyenne

4 - Bordeaux-Bègles : 19,04 Jiff en moyenne

5 - Lyon : 18,56 Jiff en moyenne

6 - Pau : 17,4 Jiff en moyenne

7 - Brive : 16,52 Jiff en moyenne

8 - La Rochelle : 16,48 Jiff en moyenne

9 - Stade français : 16,36 Jiff en moyenne

10 - Montpellier : 16,32 Jiff en moyenne

11 - Castres olympique : 16,04 Jiff en moyenne

11 - Toulon : 16,04 Jiff en moyenne

13 - Perpignan : 14,52 Jiff en moyenne

14 - Biarritz : 13,96 Jiff en moyenne

*Données récupérées sur AllRugby.com