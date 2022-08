Premier match pour vous sous les couleurs de Clermont, qu'avez-vous ressenti ?

De très bonnes sensations ! Même si personne n'aime perdre, ce match nous a permis d'en apprendre davantage et de rectifier ce qui a pêché pour la suite. Les choses s'amélioreront nettement face au Stade français lors de la première journée.

A-t-il été difficile de s'adapter au jeu de Clermont après vos expériences en Australie ?

Honnêtement, non. Les gars m'ont très bien accueilli et l'ASM pratique quasiment le même jeu que dans le Super Rugby avec beaucoup de vitesse. C'était mon premier match et je cherche déjà des phases de jeu sur lesquelles je pourrais me rendre le plus utile possible et jaillir. Nous voulons faire le show sur le terrain et faire plaisir aux supporters. Le Top 14 est bien sûr différent de mon ancien championnat mais c'est très excitant !

Comment définiriez-vous votre profil de centre ?

Je ne suis pas une boule de démolition (rires), je suis plus un "joueur de ballon". Mais si je vois une opportunité dans une brèche, je vais m'engouffrer à l'intérieur. J'essaie également de faire le travail de l'ombre que l'on ne voit pas toujours chez les centres. J'aime bien rendre mes coéquipiers meilleurs, cela prouve que mon je fais bien mon travail.

Quels sont vos objectifs personnels cette saison ?

Tout simplement travailler dur et proposer du bon rugby à nos supporters. Mais à la fin on veut juste gagner, comme tout le monde. J'espère aussi amener cette culture de la gagne à Clermont et cela commence dès la semaine prochaine pour l'ouverture du championnat.

Au vu du calendrier, est-ce quasiment obligatoire de l'emporter à Paris ?

Oui absolument ! Cela va être dur mais on a une grosse équipe dans laquelle on doit tous compter les uns sur les autres, et je suis persuadé que le résultat viendra.

Propos recueillis par Clément LABONNE