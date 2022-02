Que retenez-vous de cette large victoire face à Biarritz ?

Après la victoire à Toulouse la semaine dernière, il y aurait pu y avoir du relâchement. Mais la semaine de préparation a été excellente et sur le terrain, on a fait quatre-vingt minutes de très bonne qualité. Samedi, Biarritz était un peu diminué mais on a fait le job.

Ce match est-il utile ?

Oui. Depuis le début de l'année, on a fait beaucoup de matchs qui comptent : contre Perpignan, Castres, Toulouse ou même en coupe d'Europe. Depuis plusieurs semaines, le contenu et l'état d'esprit sont bons. Et puis, nous pouvons enfin compter sur nos internationaux et nos joueurs de retour de blessure, comme Yoann Maestri ou Sefa Naivalu. Pour la première fois de la saison, tous les joueurs étaient quasiment disponibles.

Vous avez joué vingt minutes de ce match avec, à l'aile, un certain Sekou Macalou. Est-une idée qui pourrait s'avérer pérenne ?

Chaque foi qu'on a mis six avants et deux trois-quarts sur le banc de touche, comme ce fut le cas ce week-end face au BOPB, il était évident que Sekou jouerait à l'aile. Cela s'était d'ailleurs produit contre Perpignan, mais moins longtemps. Samedi soir, il s'en est d'ailleurs bien sorti.

La performance de votre paquet d'avants a une nouvelle fois été majuscule...

Les avants, autour de Laurent Sempere, font déjà un très gros travail toute la semaine. Mais après le match face à Biarritz, on ne peut laisser nos trois-quarts de côté. Ils ont su attaquer les zones faibles de l'adversaire, notamment dans le second rideau ; c'est quelaque chose que nous avions identifié à la vidéo. En clair, la performance est collective : personne n'est sorti du plan ; personne n'a tenté de faire la sienne...

Depuis la démission du sélectionneur argentin Mario Ledesma, votre nom a été évoqué pour lui succéder à la tête des Pumas . Qu'en est-il vraiment ?

Je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Je n'ai eu ni coup de fil, ni réunion. J'ai juste vu passer mon nom dans la presse. Aujourd'hui, je suis au Stade français, ma tête est totalement à Paris ; je pense aussi que la fédération argentine se donne le temps pour choisir et qu'elle cible probablement quelqu'un un autre (Felipe Contepomi) que moi.