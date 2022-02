Quel est votre premier ressenti après cette victoire chez le champion en titre ?

J’avoue, c’est beaucoup de joie. A la fin du match j’ai éclaté de joie ! On rentre à 17 à 6 à la mi-temps et on voit bien que l’on n'arrive pas à dominer avec quelques problèmes en conquête et beaucoup de problèmes de discipline. Donc c’est forcément beaucoup de joie quand on arrive à revenir et rester dans le match. C’est ce que l’on s’était dit toute la semaine. On savait que l’on avait la capacité de nous battre jusqu’au bout. C’est le plaisir de sentir que les joueurs sont allés chercher cette victoire. Le XV de départ a fait du bon boulot et les remplaçants ont aussi très bien fini le match.

Avez-vous senti que les Toulousains ont douté en deuxième mi-temps ?

J’ai plutôt senti qu’en première mi-temps on avait pas réussi à les faire douter. Ils ont marqué beaucoup trop facilement. En deuxième mi-temps nous avons pris de meilleurs décisions, avec un meilleur jeu au pied. J’avoue qu’il y a beaucoup de choses que je verrais à la vidéo mais on s’est focalisé sur nous et on sait maintenant que l’on arrive à jouer notre rugby. Je ne sais pas si Toulouse a douté mais l’efficacité qui nous a manqué en première mi-temps on l’a retrouvé en deuxième et cela s’est joué à rien.

Il y a un tournant dans ce match selon vous ?

Je pense que c’est l’essai de Macalou. J’ai la sensation que quand nous étions dans les 22 mètres des Toulousains nous n’étions pas dangereux et cette action où on arrive à marquer nous fait basculer dans une sensation de confiance et on se dit : "Peut-être que l’on peut le faire".

Vous vous relancez dans la course au top 6 avec cette victoire…

On en avait parlé. On est allé à Lyon avec beaucoup d’intentions et on ne passe pas loin de la victoire. On va préparer Biarritz avec la même qualité de travail que l’on a mis en place depuis un moment pour essayer de faire un gros match. Petit à petit il faudra commencer à jeter un coup d’oeil au classement. Les Biarrots ont eu quinze jours pour se préparer et une belle victoire face à La Rochelle donc ça ne sera pas facile.

Selon vous, l’apport du banc a-t-il été décisif ce soir ?

Des joueurs comme Alo-Emile, Macalou et Segonds sont tous des joueurs habitués à être plutôt titulaire mais on a beaucoup de joueurs en pleine forme. L’apport du banc ce soir est quelque chose de très satisfaisant pour nous en tant que coach. C’est très intéressant pour la suite.