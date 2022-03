Quel final dans ce derby de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un LOU qui pensait tenir son premier succès au Marcel-Michelin depuis… le 5 mars 1933 soit 89 ans jour pour jour, et une année de Brennus pour les Gones. Mais finalement l’ASM est revenue sur le fil, s’est accrochée grâce notamment à l’énergie de Morgan Parra qui a remis les siens devant d’une pénalité (77e), avant de voir Jean-Pascal Barraque profiter d’un jeu au pied de Tiberghien et d’une erreur de Berdeu devant sa ligne, pour aplatir l’essai de la victoire dans le final (79e).

Tout a donc rebasculé dans une partie que Lyon a globalement dominé dans sa capacité à déplacer le ballon, et à bien le déplacer. Sauf que Clermont a fait preuve d’expérience et de caractère, à l’image de sa mêlée, pour d’une part sanctionner l’indiscipline adverse, et pour toujours rester dans le sillage. Clairement, Parra incarne cette détermination auvergnate, marquée par un discours fort à la mi-temps et une sans cesse envie de mobiliser ses troupes autour de lui. Auteur également d’un 4 sur 5 au pied (10 points), le demi de mêlée a pesé.

Lyon pensait avoir fait le plus dur

Les Gones pourront nourrir des regrets de ce déplacement qui pouvait faire office de bascule dans leur saison, car ils étaient à la recherche d’un premier succès à l’extérieur chez un gros, après avoir gagné à Biarritz et Perpignan. Ils étaient en plus revenus d’un break, marquant un essai par Pierre-Louis Barassi sur une magnifique action collective qui a vu Taufete’e – pour son dernier match – mettre dans l’avancée avant que le décalage ne soit créé (55e). Léo Berdeu s’est ensuite exécuté au pied, mais ses deux échecs aux 30e et 64e, ainsi que son erreur finale, coutent cher au LOU. Et ce malgré ses 11 points inscrits.

L’ASM s’impose ainsi et confirme pour l’une des premières fois de la saison, après avoir étrillé Perpignan déjà à domicile. Et elle le doit en grande partie à sa capacité à finir les coups qui se sont présentés, à l’image de Tomas Lavanini en début de partie sur une séquence de « pick and go » après un bon maul (36e), et avec Etienne Fourcade sur un ballon porté dévastateur (47e). Barraque a apporté la touche finale, et cette victoire maintient les Jaunards en vie, alors qu’une contre-performance aurait été fatale pour la qualification. Clermont a clairement eu chaud, mais s’en sort en privant en plus son adversaire du bonus.