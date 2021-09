Seulement quelques semaines après une fin de saison excitante et ponctuée de deux finales, en Coupe d’Europe et en TOP 14, Jono Gibbes retrouve son ancienne équipe dès la troisième journée. Un match et des retrouvailles qui n’émeuvent qu’assez peu le nouvel homme fort du staff clermontois : "Non, je n’aurai pas d’émotion particulière pour les retrouvailles. On n’est pas dans cet état d’esprit, car on a du travail et le besoin de gagner cette rencontre. On verra ça après, car on aura évidemment le plaisir de se retrouver. Si ce match est particulier, c’est parce que c’est le deuxième de suite à la maison et que nous avons perdu le premier. On est concentré sur nous, sur notre travail. C’est important de rester précis et d’analyser nos performances avec vérité et lucidité."

Au-delà de ce simple aspect émotionnel, même si le coach ne le reconnait pas véritablement, c’est aussi l’opportunité pour le Néo-zélandais de découvrir la nouvelle touche imprimée par son successeur Ronan O’Gara, sur le Stade-Rochelais : "Je pense que La Rochelle va bénéficier de la continuité du travail accompli grâce à Ronan. Cette continuité c’est un véritable bénéfice pour une équipe, surtout en début de saison, et même si les résultats ne sont pas encore-là, on voit cette équipe mettre beaucoup de pression et être très à l’aise dans le jeu sans ballon. Le staff est bien en place et chacun travaille parfaitement dans son rôle."

Des retrouvailles qui s’annonceront sans doute un peu plus joyeuses à l’issue de la rencontre, mais avant il faudra impérativement gagner pour les deux clubs.

Quoi qu’il arrive, joie et déception au terme de la rencontre.

Car quel que soit le résultat du match de samedi soir, une équipe aura enfin lancé sa saison, quand l’autre se retrouvera inévitablement en difficulté. Un contexte qui n’effraye nullement Fritz Lee, le troisième-ligne centre auvergnat, qui effectue son retour dans l’équipe pour l’occasion : "On a envie de gagner ce match pour Jono, mais pour nous aussi ! On se focalise seulement sur nous et sur notre travail. Chaque semaine notre groupe s’améliore et même si c’est compliqué de perdre les deux premiers matchs, on garde notre confiance. La saison est longue et on va chercher à remporter la victoire face à une équipe solide cette semaine. Comme on avait su le faire pour obtenir notre qualification dans le Top 6 la saison dernière…"

Après d’autres retrouvailles, quelque peu manquées, la semaine passée avec son stade Marcel-Michelin, Clermont cherche aussi la constance dans la performance, tant réclamée par son entraîneur en chef : "Il faudra une dizaine de matchs pour mesurer vraiment cette progression vers la constance, que je recherche. Mais chaque jour je vois des petites choses qui évoluent. Je suis satisfait de notre travail, mais pas encore de nos performances. En match, en particulier dans les moments clés, j’attends plus encore de mon équipe. On a une véritable marge de progression, mais je suis confiant dans l’évolution de notre progression."

Top 14 - Jono Gibbes (Clermont)Icon Sport

Pourtant, face aux impératifs de résultats et pour éviter de sombrer dans la sinistrose, Jono Gibbes aimerait que ces retrouvailles coïncident avec sa première victoire officielle à la tête du club auvergnat. Pour savourer ces moments toujours si singuliers d’après le match et les rendre plus festifs, le XV des Jaunards sait ce qu’il lui reste à accomplir, pour donner des émotions à son coach…