22 - Chalureau garde le rythme

Impressionnant en phase finale la saison passée et grand acteur du titre montpelliérain, le deuxième ligne montpelliérain semble repartir sur les mêmes bases. Lors de la première journée, malgré la défaite du MHR et son carton jaune reçu, Bastien Chalureau a réalisé pas moins de 22 plaquages, terminant ainsi meuilleur plaqueur de la journée. Pour couronner le tout, le deuxième ligne de 30 ans n’a pas connu le moindre échec dans cet exercice...

10 - "Santi" Arata impressionne

Santiago Arata a réalisé une très grande performance samedi dernier sur la pelouse synthétique de la Paris-La Défense-Arena, malgré la défaite des Tarnais. Le demi de mêlée urugayen du Castres olympique (26 ans, 45 sélections) a cassé dix plaquages franciliens (meilleur total de la première journée), franchissant à deux reprises le premier rideau défensif du Racing 92. Voilà pour la partie offensive de "Santi" Arata. Côté défensif, c’est pas mal non plus puisque le natif de Montevideo a assené plusieurs plaquages offensifs. Au total, l’Uruguayen a réalisé neuf plaquages pour aucun manqué. Bref, Arata a été l’un des tout meilleurs joueurs de la première journée, permettant aux joueurs de La Grande Mêlée d’empocher plus de 40 points...

Top 14 - Santiago Arata (Castres) face au Racing 92Icon Sport

5 - Des recrues qui s’illustrent

Cinq recrues se sont illustrées en inscrivant un premier essai sous leurs nouvelles couleurs en match officiel. Il s’agit là de Madosh Tambwe (auteur d’un doublé avec l’UBB, en photo), de Giovanni Habel-Kuffner (néo-Parisien), d’Arno Botha (le Sud-africain du Lou), de Clément Doumenc (arrivé à Montpellier en provenance de Carcassonne), et de Teddy Baubigny (débarqué à Toulon du Racing 92).

1 point d’écart entre Berdeu et Hastoy la saison passée

Ce sera certainement l’un des duels à distance les plus alléchants à suivre, cette saison. Les deux meilleurs réalisateurs du précédent exercice de Top 14 - le titre honorifique s’est joué dans un mouchoir de poche - Léo Berdeu (251 points) et Antoine Hastoy (250) vont croiser le fer dès ce samedi, le second nommé ayant rejoint les rangs maritimes à l’intersaison. Lors de la première journée, le week-end dernier, les deux buteurs ont converti cinq de leurs six tentatives dans l’exercice face aux perches.

Top 14 - Antoine Hastoy a été précieux dans le jeu au pied rochelais face à MontpellierIcon Sport

33 points encaissés en moyenne par le RCT à Toulouse

Sur ces quatre derniers déplacements en Haute-Garonne, le RC Toulon a concédé en moyenne trente-trois points. Avec une nouvelle stratégie défensive, encore perfectible, les Rouge et Noir, qui ont encaissé vingt-cinq point face à Bayonne, doivent régler la mire pour contrecarrer la machine à marquer du Stade Toulousain.