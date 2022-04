Très clairement, voilà un match qui ne rentrera pas dans les annales, mais qui restera important dans le film de cette saison, non pas pour son contenu mais pour ses enseignements. Car les Castrais ont fait un pas de plus vers la qualification et potentiellement vers (a minima) un barrage à domicile. Et ils le doivent à leur solidité défensive durant cette partie, et leur capacité à se montrer réalistes face aux perches lors des rares opportunités d’une partie difficile en raison de la pluie et du vent, qui n’ont jamais cessé tout au long de l’après-midi.

Benjamin Urdapilleta est à créditer d’un sans-faute avec quatre pénalités (19e, 23e, 65e et 81e), tandis que Julien Dumora pour le CO et Morgan Parra pour l’ASM ont chacun raté une tentative. Clairement, le résumé de cette partie peut s’écrire en quelques mots, avec énormément de jeux au pied, des réceptions difficiles et beaucoup d’en-avants, donnant lieu à une succession de mêlées, de gros duels dans des rucks souvent lents et avec pas mal d’indiscipline. Pour le reste, quasiment aucune occasion mis à part deux mouvements auvergnats (6e et 34e).

Les Clermontois voient le top 6 s’éloigner

Incapables de scorer sur l’ensemble des 80 minutes, les Auvergnats n’ont plus leur destin entre leurs mains dans la course à la qualification. Si ce n’est mathématiquement pas terminé, la tâche sera très compliquée alors qu’il reste trois journées. Les absents au sein de la ligne de trois-quarts ont clairement manqué, même si les difficultés pour voir l’ASM dangereuse ne se résument pas à cela. Le CO a été solide sur le plan défensif, capable de ralentir les ballons et de sans cesse inverser la pression avec Fernandez puis Arata, ainsi qu’Urdapilleta.

Les Tarnais réalisent donc la belle opération, eux qui ont même évolué 10 minutes à 14 contre 15 dans cette partie après le carton jaune contre De Benedittis pour une accumulation de fautes en mêlées (41e). Le CO peut regarder droit devant et vers le haut dans cette fin de saison régulière, en surfant sur une force à domicile qui constitue un très gros avantage.