" Quand on vient ici il y a toujours l'envie d'être titulaire "

Melvyn Jaminet s'est présenté devant la presse ce week-end et a confié son envie de confirmer ses performances en Australie avec les Bleus lors de la tournée d'automne. "Confirmer forcément mais je ne me suis pas mis d'objectifs précis, j'essaie simplement de donner mon maximum aux entraînements et d'être le plus performant possible, en plus il y a une bonne concurrence qui élève le niveau à chaque entraînement. En fonction des choix des entraîneurs je donnerai le maximum comme en Australie. Quand on vient ici il y a toujours l'envie d'être titulaire mais il y a de très bons joueurs donc il faut donner le meilleur de soi pour jouer. "

" C’est un cauchemar "

Quand Ronan O'Gara est en rogne, ça se voit. L'entraîneur rochelais pestait ici de la prestation de son équipe sur la pelouse de Perpignan samedi. "Je n’ai pas les mots, c’est un cauchemar. C’est une énorme déception. Je félicite les Perpignanais, ils ont su chercher cette victoire. Ils sont vivants dans ce Top 14 et ont montré que lorsque l’on a faim comme ça tout est possible. On a oublié beaucoup de choses dans ce match et notamment de marquer. C'est un coup d'arrêt après trois victoires. C'est frustrant mais ce sont toujours les mêmes symptômes de faiblesse qu’en début de saison. Ça va être difficile à digérer. Après une performance comme ça, on ne met pas de pression sur Fabien Galthié. Quand tu joues comme ça, tu ne peux pas prétendre à jouer pour l'équipe de France.

" Je joue pour le plaisir, et je me régale "

Le sauveur bordelais du week-end François Trinh Duc savoure la victoire de son équipe contre Clermont. Un succès acquit quelques jours après la naissance de son troisième enfant. "Je me suis peu entraîné cette semaine, j'ai eu un petit garçon mercredi. Dans mon rôle, je cherche à prendre du plaisir à me situer dans l'accompagnement et la transmission vis-à-vis des jeunes sur la stratégie des matchs. Après, Matthieu Jalibert est le numéro un, il est pétri de talent. Il fait des matchs énormes. Dès le départ, l'idée était de jouer la carte de l'accompagnement, être complémentaire avec lui en fin de match. Et je prends énormément de plaisir."

" C'est l'un de nos plus mauvais matchs depuis très longtemps "

Sans inspiration sur le terrain de Montpellier, le LOU de Pierre Mignoni a sombré sans réagir. Une déroute que n'arrive pas à expliquer l'entraîneur lyonnais : "J'ai du mal à expliquer cette faillite stratégique. Je crois que c'est l'un de nos plus mauvais matchs depuis très longtemps. Comment je l'explique ? Je ne l'explique pas, puisque l'on s'était préparés à ça. Donc je vais la prendre pour moi et je les attends lundi pour que l'on parte sur ce dernier match avant la trêve. Sur la stratégie, on a pas mis la marche avant sur ce match, c'était évident. Il y a la stratégie, et il y a aussi la réalisation, qui doit être bien meilleure que cela. Je parle de quatre, cinq ou six sorties de camps, des ballons perdus, des trucs, c'est trop, trop, beaucoup trop et Montpellier en a profité. C'est vraiment l'un de nos plus mauvais matchs depuis très longtemps. Ce n'est pas agréable à dire, mais il faut le reconnaître."

" Dis Mourad : C est quoi une « sodomie arbitrale » ? "

Après la défaite de ses protégés à Mayol (13-9), le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé a tweeté en mentionnant Mourad Boudjellal. Il a fait référence à la déclaration de l'ancien président varois après la défaite du RCT à Clermont en 2012. Ce dernier avait pesté contre l'arbitrage, avec une tirade qui resta dans les annales.