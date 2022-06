Fort d’un tout nouveau centre d’entraînement et d’une politique sportive tournée vers la formation, Brive poursuit sa lente mais linéaire croissance depuis sa remontée en Top 14, il y a trois saisons maintenant.

Mais pour éviter de stopper brutalement cet élan, les partenaires de Thomas Laranjeira doivent encore faire un effort, pour éviter la place de barragiste : "On a vécu un début de saison plutôt positif en termes de résultats, puis notre première défaite au stadium contre La Rochelle nous a mis dans le dur. On a eu plusieurs fois l’occasion de faire le break pour le maintien et depuis un mois et demi on n’a pas réussi à le faire. Le bilan est là et il nous reste un match à jouer pour se sauver, en ayant tout de même notre destin entre nos mains."

Durant cette période, Brive a connu pas mal de blessure, et a affronté plusieurs prétendants aux phases-finales entre chaque période de trêve européenne. Des circonstances qui ne sont pas une excuse aux yeux du manager irlandais Jérémy Davidson : "Ces éléments peuvent expliquer qu’on a réalisé de moins bonnes performances sur cette fin de saison. Avec un effectif jeune et plus d’une dizaine de joueurs en sélections, il a fallu faire preuve d’adaptation, sans jamais réussir à se mettre complètement à l’abri. Mais on reste tout de même en position favorable avant cette dernière rencontre et il faut prendre des points à Paris."

Thomas Laranjeira face au Racing 92Icon Sport

Un club expérimenté dans les joutes pour le maintien en Top 14

Alors, pour éviter une mauvaise surprise, les partenaires de Thomas Laranjeira se sont réfugiés dans la préparation de cet ultime match : "On n’a aucun contrôle sur la rencontre entre Perpignan et l’UBB, et les Catalans auront eux aussi une motivation énorme pour tenter de se sauver. Alors on ne veut compter que sur nous-même et on travaille dans ce sens depuis 15 jours, en essayant de se mettre le moins de pression possible."

Car pour l’arrière briviste, il y a tout de même bel et bien une situation d’urgence : "Oui la pression est bien présente, c’est certain, car on joue notre survie et même pour une partie d’entre nous, notre carrière ! Nous sommes tous parfaitement conscient de l’importance de ce match et qu’il faut ramener des points de ce déplacement à Paris."

Brive et son coach vont donc une fois encore devoir compter sur leur expérience des fins de saisons à couteaux tirés : "On sait que dans ce genre de circonstance on ne doit surtout pas compter sur un faux pas de nos adversaires. J’ai énormément de respect pour cette équipe de Perpignan et ses valeurs. C’est une équipe qui à domicile peut réaliser une grande performance face à l’UBB." Gagner serait alors la meilleure des solutions, même si un point de bonus défensif pourrait aussi suffire aux Coujoux, car en cas d’égalité de points, Brive aurait l’avantage sur l’USAP.

Alors pour sauver sa saison, le CA Brive n’attend aucun cadeau, y compris du Stade-Français, qui n’aura pour seul enjeu que de bien finir sa saison devant son public. Nul doute que les informations sur l’évolution du score circuleront, mais pour en finir définitivement avec une saison compliquée et sauver le soldat CAB, c’est tout un groupe qui va devoir prendre ses responsabilités ce dimanche soir dans la capitale.