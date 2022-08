Brice Dulin est un homme pressé. Malgré une saison éreintante, où l’arrière a débuté vingt-trois matchs sur vingt-quatre, le natif d’Agen a l’appétit aiguisé à l’idée de retrouver les joutes du Top 14. S’il n’a plus les cannes de sa jeunesse, Brice Dulin a mis les petits plats dans les grands pour être prêt dès samedi face à Montpellier. "J’ai beaucoup échangé avec les préparateurs physiques pour être en pleine forme au début de championnat. J’ai pu avoir un programme individualisé avec énormément de travail physique incorporé dans du rugby. Cela m’a permis de toucher beaucoup de ballons tout en me renforçant sur mes blessures passées… mais l’impatience domine à l’idée de rejouer en Top 14 !" confie l’ancien Francilien.

En arrivant au crépuscule de sa carrière, le numéro 15 jaune et noir rassure toujours autant ses coéquipiers dans les airs ou dans ses choix. À trente-deux ans, et après 250 rencontres disputées en Top 14, Brice Dulin est l’un des symboles de l’évolution du poste d’arrière. Feu folet à ses débuts, l’ancien agenais a gagné la sagesse et l’expérience de treize saisons au plus haut niveau. Poste-clé dans la colonne vertébrale d’une équipe, l’arrière doit aujourd’hui être le plus complet possible et dominer les airs.

Un constat partagé par l’un des principaux intéressés. "Au-delà de l’aspect couverture et relance depuis le fond du terrain, le jeu aérien s’est vraiment accentué ces dernières saisons. Lorsque j’ai débuté, c'était déjà primordial mais aujourd’hui ça l’est encore plus. Le jeu au pied de pression est devenu une arme et nous sommes beaucoup plus exposés qu’avant à ce type de situation. Je pense que la réception de coups de pied est plus difficile car les joueurs adverses viennent constamment à la lutte et il y a plus de joueurs performants en l’air" explique le champion d’Europe désireux de monter ses standards cette saison.

Brice Dulin (La Rochelle) à la lutte avec Cameron WokiIcon Sport

"Ma volonté est de rester à La Rochelle"

Après une saison couronnée d’une Coupe d’Europe, les Rochelais n’ont pas prévu de se reposer dans leur port. Le curseur des entraînements est monté d’un cran pour continuer de dominer sur le continent et atteindre le sommet de l’Hexagone. "Les standards physiques ont été augmentés. On fait plus de sessions à l’entraînement car on ne peut pas se contenter de faire autant que la saison dernière. Depuis le début de la préparation on sait où l’on va et c’est bénéfique pour les joueurs. J’espère que cela nous permettra de mieux commencer la saison que l’année passée".

Les Maritimes avaient connu une entame de championnat 2021-2022 "médiocre" selon l’arrière rochelais, avec trois défaites de rang pour débuter. Un septembre noir qui avait contraint les hommes de Ronan O’Gara à cravacher toute la saison pour arracher une place dans les barragistes. En débutant dans leur forteresse de Marcel-Deflandre, face au champion montpelliérain, le Stade rochelais semble déjà en état d’alerte. Brice Dulin l’est également pour prolonger son bail à La Rochelle.

En fin de contrat cette saison, l’arrière veut rester en Charente-Maritime et espère consolider son avenir le plus tôt possible : "J’espère que cette fin de contrat sera gérée rapidement pour que ma tête soit libérée très vite. Ma volonté est de rester, je me sens bien, je prends du plaisir au quotidien et dans mon rugby" espère l'arrière international également désireux de retrouver les Bleus.

Brice Dulin (France) face à l'Écosse en 2021Icon Sport

Un an pour revenir en Bleu

C'était le 26 mars 2021. Ce soir-là, Brice Dulin disputait sa 36ème et dernière sélection à ce jour. Doublé par Melvyn Jaminet et Thomas Ramos dans la hiérarchie de Fabien Galthié, le Rochelais n'abdique pas. Encore moins à un an et demi du Mondial en France. "Malheureusement, les saisons ne suivent et ne ressemblent pas. Je n'ai pas eu la chance de vivre les mêmes émotions en équipe de France entre l'exercice 2020-2021 et la saison dernière. Mais c'est aussi là que l'expérience me permet de prendre du recul. L'opportunité de revenir se présentera si je suis à nouveau très performant. La seule chose que je peux contrôler c'est mon rugby, je sais que je ferai tout pour saisir la moindre occasion" ambitionne Brice Dulin, qui a également vu Max Spring déboulait au Japon avec le numéro 15 dans le dos. La tortue Dulin arrivera-t-elle devant les lièvres Jaminet et Ramos ? Le Maritime a toutes les cartes en main.

Par Clément LABONNE