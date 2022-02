Vous allez faire votre retour face à Perpignan dans un match avec une certaine pression, quel est votre état d'esprit avant cette rencontre ?

Après deux mois de blessure, revenir sur un match comme ça je ne pouvais pas rêver mieux. C'est un match qui sera sans doute décisif pour Perpignan comme pour nous afin de se remettre un peu la tête à l'endroit après ces dernières semaines un peu difficiles. Je pense que c'est une belle occasion pour moi personnellement afin de me remettre dans le bain, mais aussi pour l'équipe qui peut aller chercher une victoire à l'extérieur pour bien débuter ces doublons.

Avec tous ces reports vous n'avez quasiment pas raté de matchs, est-ce une chose qui aide à mieux vivre la blessure ?

Non pas spécialement car au final on voit ses coéquipiers à côté qui sont très frustrés et on sent une ambiance de plus en plus pesante au fil des semaines et des matchs reportés. Il va falloir rattraper tous ces matchs et il va surtout falloir assurer, notamment pendant les doublons.

Ces doublons n'arrivent-ils pas au mauvais moment pour le club ?

La période arrive peut-être pas tant que ça au mauvais moment. Souvent on dit que le Stade toulousain sans ses internationaux c'est moins bien mais par le passé on a prouvé le contraire, notamment en novembre dernier où on a plutôt assuré. Après quand les copains partent à Marcoussis c'est à nous de montrer qu'on peut assurer et gagner des matchs sans eux.

Vous êtes en concurrence avec le meilleur joueur du monde, cette période de doublon est donc une vraie chance pour vous de se montrer ?

Antoine Dupont est un joueur phare du club, il prend beaucoup de place mais derrière ça on essaye de se tirer la bourre. Forcément quand les internationaux partent c'est à nous de montrer au coach et au staff qu'ils peuvent nous faire confiance et que l'on n'est pas simplement une doublure, mais un joueur qui peut assurer. Il faut travailler et le prouver toute la semaine pour pouvoir ensuite s'exprimer et s'épanouir sans pression le week-end.

N'est-ce pas un peu compliqué de se préparer mentalement et d'être à 100% le jour J quand on joue peu ?

Personnellement, j'ai pas mal joué l'année dernière (17 matchs toutes compétitions confondues N.D.L.R) et malgré un début de saison compliqué j'ai pu enchaîner cette saison aussi (6 matchs toutes compétitions confondues N.D.L.R). J'appréhende donc les matchs d'une façon différente, je ne me considère plus comme le petit nouveau maintenant il faut que j'accepte le fait de faire partie du Stade toulousain et surtout de vouloir y rester.

Quelle est votre perception du match à Perpignan qui vous attend samedi ?

On sait qu'on se déplace chez une équipe pour qui le match est important, Perpignan va nous faire la guerre. Une victoire à l'extérieur face à cette équipe pourrait vraiment nous lancer dans une bonne dynamique pour continuer ces doublons. Il faut prendre les matchs les uns après les autres mais une victoire nous permettrait d'envisager le match face au Stade français de la meilleure des manières. Ils ont sorti un peu la tête de l'eau contre Toulon la semaine dernière (victoire du Stade français 26-24) et ce sera un gros match dans un Stadium qui sera, je pense, assez rempli.

Ce match à l'extérieur sans les internationaux entraînera-t-il un changement au niveau des ambitions de jeu ?

Humblement, je pense que parfois on se complique un peu trop la tâche en voulant faire le spectacle un peu partout. Parfois on n'arrive pas à faire des matchs de chiens comme on dit en jouant seulement les ballons de récupération, en utilisant le jeu au pied pour renvoyer les mecs à l'autre bout du terrain... On a cette identité de vouloir jouer, c'est dans notre ADN, et on a aussi les joueurs qui vont avec mais dans un match à l'extérieur comme celui qui nous attends samedi il faut peut-être un peu baisser la voilure, faire un gros match devant, être fort en conquête et on jouera ensuite les coups quand le moment sera opportun.

Propos recueillis par Jérémy Marty.