Baptiste, vous ne retenez que la victoire aujourd’hui ?

Bien sûr. On est très satisfait de la victoire. C’était un match très saccadé, dans lequel il n’y a pas eu énormément de jeu mais le plus important pour nous était de gagner et c’est fait donc mission accomplie. Vu notre dernière prestation à Toulouse, c'était compliqué de se mettre réellement dedans mais on a fait le boulot. C’était hyper important de relever la tête après notre dernière sortie.

Les Brivistes ont été très costauds en défense, vous confirmez ?

C’est clair qu’ils étaient là (rires) ! Ils n’allaient pas nous laisser passer, ils ont bien défendu, de manière organisée. Eux aussi voulaient se rattraper, ils avaient besoin de points donc ils étaient venus avec de l’ambition. Brive a fait un bon match, ils méritent ce points de bonus défensif.

Le mal récurrent castrais, c’est une nouvelle fois l’indiscipline.

Encore une fois, on a trop commis de fautes c’est certain. On marque un essai et on leur offre trois points une minute plus tard. Toutes ces petites erreurs ont laissé Brive dans le match, on ne s’est pas facilité la tâche. Je ne suis pas personnellement satisfait de notre prestation mais je suis avant-tout heureux de la victoire. Il faut savoir prendre les quatre points même quand tout ne marche pas parfaitement.

Malgré votre grosse domination en mêlée, vous n’avez jamais réussi à envoyer du jeu derrière…

On n’a pas été assez précis techniquement. Beaucoup de ballons tombés, des rucks lents… C’est compliqué de mettre son jeu en place dans ces conditions. On n’a pas perdu la guerre des rucks mais nos possessions étaient trop lentes pour les mettre en difficulté et percer ce gros rideau défensif.

Il y avait des restes de la grosse défaite à Toulouse durant ce match ?

C’est très dur mentalement quand tu prends plus de quarante points sur une rencontre. Cette semaine, on s’est répété de croire en nos qualités, de rester persuadés que l’on peut gagner tout le monde. Mais forcément dans ces conditions, la moindre petite erreur dans le match te remet le doute dans la tête. Heureusement, on n’a rien lâché, on est resté solidaire pour préserver le score et repartir de l’avant, c’était ça le plus important.