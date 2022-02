Il est arrivé, à l'été 2020, précédé d'une réputation internationale, de 92 sélections en équipe d'Australie et de quelques casseroles. A l'époque, le Racing 92 cherchait un remplaçant à Brice Dulin, en partance pour le Stade rochelais, et avait alors jeté son dévolu sur l'arrière australien. Deux ans plus tard, le verdict est sans appel : Kurtley Beale, au fil des semaines, est devenu le leader de la ligne d'attaque francilienne et, qu'il soit titularisé au centre ou à l'arrière, brille de mille feux sous les couleurs ciel et blanches.

Doté d'un sens aigü du timing, d'un jeu au pied puissant et d'une invraisemblable capacité à ouvrir des espaces à ses coéquipiers, le Wallaby a donc largement rentabilisé l'investissement de départ réalisé par les dirigeants franciliens. Et pour tout dire, Kurtley Beale occupe même aujourd'hui une telle place dans l'effectif francilien qu'il semble à bien des titres irremplaçable...

Pourtant, "Buffalo Beale" quittera bel et bien les Hauts-de-Seine au printemps prochain afin de rejoindre les Waratahs, la province australienne qui lui servira vraisemblablement de strapontin en vue du Mondial 2023, en France. A ce sujet, Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, a eu beau présenter une offre conséquente à l'attaquant australien, le désir de disputer le Mondial sous les couleurs australiennes fut incontestablement le plus fort.

Alors, Kurtley Beale va-t-il manquer au Racing la saison prochaine ? A en crever, oui. Pour autant, et comme nous vous l'apprenions dans Midi Olympique en début de semaine, les Racingmen ont trouvé, en la personne de Warrick Gelant (26 ans, 9 sélections), un remplaçant de stature internationale au Wallaby. Rapide, solide (1,80m, 90 kg), tourné vers l'offensive et capable d'évoluer à tous les postes de la ligne de trois-quarts, Gelant débarquera dans l'Ouest parisien lesté d'un CV plutôt aguichant. Malgrè tout, il nous faudra du temps, bien du temps, avant de faire le deuil des courses chaloupées et des passes au cordeau auxquelles nous a habitués Kurley Beale, ces derniers mois...