La fin de match face à Lyon était folle, avez-vous fait des calculs sur le terrain car une victoire du Lou aurait forcément changé les affiches pour les barrages…

Oui bien sûr on y pense mais au bout d’un moment on joue le match à fond et on fait les calculs à la fin. On ne va pas faire exprès de perdre un match non plus. On sait très bien que le Stade toulousain fait partie des gros clubs français donc c’est à nous de faire ce que l’on a fait lors des derniers matchs, de croire en nous et de jouer à fond. C’est un très gros challenge mais cela fait dix mois que l’on travaille très dur pour arriver là et avoir la chance de jouer ces trois matchs donc maintenant on ne va rien lâcher et se donner à 300% pour essayer de sortir le match parfait car sans un match abouti on ne pourra pas repartir de Toulouse avec une qualification.

Pensez-vous que le regard du Stade toulousain a changé depuis votre titre de champion d’Europe?

Pour en avoir discuté avec eux, je ne pense pas. L’an dernier quand on a joué les finales et même cette année ils nous ont respecté. Ils nous ont bien attendu et ils se sont préparés à chaque fois pour jouer un gros match. Là-dessus on sait que nous allons être attendu et que cela sera un match de haut niveau mais c’est ce que l’on aime. Non je ne pense pas que les Toulousains nous craignent, c’est vrai qu’on a fait une grosse performance face au Leinster, tout le monde aura encore plus envie de nous battre mais comme je dis, je pense qu’ils nous respectent vraiment même si c’est sûr qu’ils auront à cœur de nous faire mal.

C’est presque une affiche de finale en barrages, cela montre toute la difficulté de ce championnat…

C’est vrai, mais c’est aussi rageant parce que ce barrage à domicile se joue à un point et des points on en a laissé beaucoup sur le chemin. Ce Top 14 est vraiment un marathon. J’espère que l’on apprend d’années en années et que l’on progressera encore la saison prochaine. Je pense qu’il n’y a pas de vérité que cela soit un barrage à domicile ou non et que l’on joue une demi-finale directe ou pas, il n’y a pas une seule recette pour aller au bout. Nous allons d’abord se concentrer sur le match face à Toulouse et après on verra mais c’est vrai que l’on a hâte et qu’on est excité.

Abordez-vous ce match comme une finale ?

Chaque match est une finale parce que si l’on perd on est en vacances et si on gagne on continue. Dire que c’est une finale avant l’heure je pense que cela serait manquer de respect aux autres équipes qui ont eu un parcours exceptionnel cette année et qui ont prouvé qu’elles étaient très solides. Il n’y a qu’une seule finale c’est celle du 25 juin, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est sûr que ce match face à Toulouse sera très relevé et pour aller en finale il faut gagner tous ses matchs. On va aller à Ernest-Wallon pour donner tout ce que l’on a et ne pas avoir de regrets. On fera les comptes à la fin du match.

Toulouse à un match de moins au compteur et sans doute un peu plus de fraîcheur physique, est-ce que cela peut faire la différence ?

Je ne sais pas. Peut-être que ça leur a fait du bien de couper un peu mais comme je disais je pense qu’ici non plus il n’y a pas de vérité. La saison dernière nous avions un match de moins pour la finale de Top 14 et tout le monde disait que nous serions plus frais que les Toulousains et au final cela ne c’est pas vue sur le match. Sur ce genre de rencontre, c’est plus l’implication que l’on va y mettre qui comptera.

Sur les dernières confrontations, c’est le Stade toulousain qu’il a toujours emporté mais cela ne s’est pas joué à grand-chose, cela vous rassure ?

Ces Toulousains sont toujours présents lors des grands rendez-vous même quand ils ne performant pas, même quand ils ne font pas leur meilleur match ils arrivent à gagner, c’est ça leur force. Ça sera à nous d’être plus pragmatique et lucide et de scorer dès que l’on en a l’occasion. À chaque fois que l’on joue contre Toulouse on leur donne beaucoup trop de points et eux arrivent à rester cliniques dans leur camp et opportuniste. On ne veut surtout pas finir comme lors du dernier match au Stadium car il nous a laissé beaucoup de regrets. Je pense que cela a été un déclic aussi pour nous car après ce match on s’est regardé en se disant qu’on ne voulait surtout pas rentrer une nouvelle fois aux vestiaires avec ce sentiment-là.

Face aux Toulousains il faut toujours être le plus précis possible car la moindre erreur ne pardonne pas…

Ils ont d’excellents joueurs, la plupart sont internationaux que cela soit en France ou dans d’autres pays donc on s’attend vraiment à un match de ce niveau. On devra être précis et rigoureux dans notre système pour sortir un match de haut niveau. Nos erreurs ils les provoquent souvent.

N’y avait-il pas un complexe d’infériorité face aux Toulousains qui peut disparaître avec ce titre européen ?

Je n’aime pas parler avant le match mais ce qui est sûr c’est que cette victoire en Champions Cup nous a permis de nous prouver à nous-même ce que nous valions vraiment. Maintenant, on sait que l’on peut sortir des gros matchs. Est-ce qu’on devrait rendre ce match spécial, je ne sais pas, en tout cas nous, on l’aborde comme les autres matchs enfin comme un match de phase finale.

On est à trois matchs d’écrire l’histoire et si on ne se donne pas les moyens de le faire on le regrettera toute notre vie. Il faut aussi garder les pieds sur terre car il y a une grosse montagne à gravir ce week-end.