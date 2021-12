Des cas de Covid à Toulon, le match face à Montpellier menacé

Alors que les deux rencontres prévues ce samedi 1er janvier 2022 auront bel et bien lieu, la rencontre opposant Montpellier à Toulon semble menacé après l'apparition de nombreux cas positifs à la Covid-19 détectés ce vendredi à la suite des tests PCR réglementaires. "Le Rugby Club Toulonnais a immédiatement informé la Commission médicale et la Commission compétition de la Ligue nationale de Rugby afin de statuer sur la tenue de la rencontre Montpellier - Toulon ce dimanche à 21h05" a fait savoir le club varois par communiqué ce vendredi peu avant 20 heures.

Il faut rappeler que le comité directeur de la LNR a décidé en ce début de semaine de faire évoluer le protocole sanitaire après les nombreux reports enregistrés lors de la dernière journée de championnat. Le protocole sanitaire du Top 14 et du Pro D2 a été renforcé. Tous les joueurs (vaccinés ou pas) sont maintenant soumis à deux tests PCR, le premier en début de semaine puis un second, réalisé 48 heures avant le coup d'envoi de la rencontre du week-end (le jeudi ou le vendredi, suivant le calendrier). Passé ces tests, si des joueurs sont positifs au Covid, ils seront aussitôt placés à l'isolement quand le reste du groupe pourra continuer à s'entraîner puis jouer normalement. Comprenez par là que tant que le club en question possède 23 joueurs valides sous la main - dont six premières lignes et au moins quinze pros - il pourra donc présenter une équipe, plus ou moins compétitive suivant les effectifs.