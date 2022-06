Baky écrit - Le 30 juin, date fatidique pour les contrats

Encore deux grosses semaines, et le contrat sera échu. S'il en est de même pour moi et mes chroniques, je m’inquiète surtout pour les joueurs qui voient cette date fatidique arriver à grandes enjambées, tel Damian Penaud avant la pelouse à la manière d’un pur-sang arabe. Exceptions faites des contrats des jokers médicaux, les contrats homologués par la LNR, et sa parfois cobelligérante FFR, sont des CDD d’une durée qui va majoritairement de 12 a 24 mois. 36 mois pour les cadors. 48 et 60 mois pour les supers-héros Toulousains et Rochelais. Ces contrats ont pour caractéristique de commencer un 1er juillet et d’arriver à terme un 30 juin.

Autant vous dire que si à l’approche du solstice d’été, le joueur ne s’est pas réengagé dans un club, il a de grandes chances de se retrouver sans emploi à l’équinoxe d’automne.

Cette échéance a toujours revêtu un caractère particulier dans l’esprit des joueurs. C’est la période post-mariages où l’on a vu des rugbymans engoncés dans des costumes trois pièces et des témoins du marié faire une haie d’honneur au couple avec des ballons de rugby tenus en hauteur et à bout de bras. (Si vous êtes rugbyman et que vous comptez vous marier, par pitié ne faites pas ça)

Souvent aussi, c'est le terme avant lequel on doit rendre l’appartement ou la maison mis à disposition ou payé par le club. On espère récupérer son chèque de caution tout en se remémorant cette chouille incroyable ou un joueur a fini sa course de ventriglisse la tête enfoncée dans le placo de la cuisine. L’espoir est mince, le placo a été rebouché tant bien que mal, croisons les doigts.

Pendant le déménagement dudit appartement, tous les mecs avec qui ont a poussé dans des mauls, qui ont juré fidélité fraternelle, ont toujours un truc de prévu le jour du déménagement. Un ami qui vous aide lors d’un déménagement ne peut pas être foncièrement mauvais. C’est ma théorie.

L’emménagement. On vit dans les cartons pendant la prépa physique de début de saison. On houspille sa compagne parce qu’on ne retrouve pas les running qu’on a délibérément rangées dans le carton de vaisselle pour pouvoir les retrouver plus facilement. C’était sans compter le passage de la fée range-tout, qui se dit qu’un être normalement constitué ne peux pas ranger une paire de basket sale dans un carton rempli d’assiette en grès.

C’est aussi la période où le téléphone chauffe entre l’agent et le joueur. Certains s’abandonnent, la mort dans l’âme à la liste des joueurs chômeurs du syndicat des joueurs Provale.

Liste qui sera consultable par les techniciens du Top 14 et de la Pro D2 voulant faire des bonnes affaires à la manière d’Amandine, 40 ans infirmière qui achète ses légumes sur l’appli Too Good To Go.

Si le mois de juin rime avec phases finales et tournées pour l’élite, elle est aussi synonyme d’un grand désarroi pour un nombre important de joueurs et tout ceux qu’ils drainent derrière eux.