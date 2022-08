Contrairement à leur prestation toulonnaise, les Clermontois ont subi pendant vingt longues minutes les assauts bordelais. Précis et appliqués, les hommes de Christophe Urios ont torpillé la ligne d’avantage pour finalement concrétiser une domination logique grâce à Maxime Lucu, à la 19e minute. Après cet essai plein de malice, le rapport s’est inversé et l’ASM a réussi à mettre la main sur le ballon sans parvenir à imiter le demi de mêlée bordelais.

À trois reprises, les jaune et bleu ont laissé échapper une occasion de revenir à égalité. Dans le second acte, la deuxième équipe de l'UBB a fait parler sa vitesse et sa vista. Deux chisteras, dont une de la recrue Tani Vili, ont amené le deuxième essai dès la 42e minute. Mais les Auvergnats se sont rebiffer en scorant deux fois en cinq minutes. Une première réalisation de Raka après un déboulé de Newsome, et un essai de pénalité ont mis les deux équipes dos à dos, avant que Jalibert ne passe une pénalité.

Les hommes de Jono Gibbes sont retombés dans leur travers et malgré une nette supérioté numérique, à quinze contre treize, les Clermontois n'ont pas réussi à passer devant et ont davantage subi en fin de rencontre. Aucun blessé majeur n'est à déplorer des deux côtés.

À Issoire - vendredi 20 heures - Bordeaux-Bègles bat Clermont 17-14 (mi-temps, 7-0) Spectateurs : 2000.

Arbitre : A. Descottes - Drôme

CLERMONT : 2E Raka (44e), Essai de pénalité (49e) Transformations Plisson 1/1

BORDEAUX-BÈGLES : 2E Lucu (19e), Cros (42e) Transformations Holmes 1/1, Jalibert 1/1 Pénalités : 1/2 Jalibert

Cartons jaunes : Kaulashvili, Marais, Douglas,

CLERMONT 1.Beria, 2.Fourcade, 3.Ojovan, 4.Annandale, 5.Amatosero, 6.Cancoriet, 7.Tixeront, 8.Godener, 9.Bézy, 10.Belleau, 11.Tiberghien, 12.Simone, 13.Ezeala, 14.Raka, 15.Newsome.

Sont entrés en jeu : Beheregaray, Pélissié, Falgoux, Dzmanashvili, Slimani, Jedrasiak, Vahaamahina, Dessaigne, Iturria, Sarrasin, Jauneau, Viallard, Plisson, Moala, Darricarrère, O’Connor, Fall, Mey.

BORDEAUX-BÈGLES : 1. Poirot, 2. Lamothe, 3. Falatea, 4. Jolmes, 5. Cazeaux, 6. Vergnes, 7. Diaby, 8. Miquel, 9. Lucu, 10. Holmes, 11. Tambwe, 12. Lamerat, 13. Moefana, 14. Bielle-Biarrey, 15. Buros

Seconde période : 1. Kaulashvili, 2. Maynadier, 3. Cobilas, 4. Douglas, 5. Marais, 6. Vergnes, 7. Diaby, 8. Timu, 9. Gimbert, 10. Jalibert, 11. Mori, 12. Vili, 13. Uberti, 14. Cros, 15. Ducuing.