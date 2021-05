Toulon - Bordeaux Bègles : ça chauffe entre Serin et Poirot

La pression monte en cette fin de saison et elle se voit aussi sur les pelouses de Top 14. Suite à un accrochage entre Toulonnais et Bordelo-Béglais, Baptiste Serin et Jefferson Poirot, tous deux capitaines de leurs formations, et ex-coéquipiers à l'UBB, se sont écharpés.

Serin réclamait un carton jaune à M. Gauzere, l'arbitre de la rencontre, ce qui n'a pas plu au pilier girondin, qui a répliqué : "Tais toi, t’es pas arbitre. Dégage l’inventeur du captain challenge. Dégage !"